Видновский терапевт Шмелёва рассказала, кого чаще всего кусают комары

03 июля 2025, 16:17

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Комары чаще всего кусают людей с избыточным весом и с резкими запахами. Об этом рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелёва.







«Кровососущих привлекают лишний вес, запах алкоголя, а также духов, лосьонов и кремов. Это, например, косметические средства, содержащие экстракт лаванды. Комары обращают особое внимание на людей с первой группой крови», – сказала врач РИА Новости.

«Если человек страдает лишним весом, он в списке предпочтений. Полный человек чаще дышит и источает больше запахов. Если же вы предпочитаете физические нагрузки на природе, будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Вырабатываемая при физических нагрузках молочная кислота – одно из самых привлекательных соединений для комаров», – добавила Шмелёва.