Укус комара вызвал у москвички крупную кисту
Огромная шишка у москвички появилась после укуса комара, который занес в организм паразитарную инфекцию. Женщина обратилась в поликлинику с болезненным образованием на плече, которое быстро увеличивалось.
Как сообщает SHOT, обследование показало наличие кисты, вызванной паразитами, ее пришлось экстренно удалять. Позже у пациентки обнаружили еще одну такую же кисту, возникшую после другого укуса комара.
Комариная инфекция — редкая, но опасная проблема, способная привести к серьезным последствиям. По данным издания, в Москве и Подмосковье комары особенно активны в выходные из-за жары и дождей. Пик нападений ожидается 19 июля.
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