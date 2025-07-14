Укус комара вызвал у москвички крупную кисту

14 июля 2025, 11:19

Фото: медиасток.рф

Огромная шишка у москвички появилась после укуса комара, который занес в организм паразитарную инфекцию. Женщина обратилась в поликлинику с болезненным образованием на плече, которое быстро увеличивалось.