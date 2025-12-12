Россиянам рассказали, как сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте

12 декабря 2025, 19:13

Эксперты «Опека»: прогулка на свежем воздухе способна улучшить память у пожилых

Интеллектуальная и социальная активность, а также подвижный образ жизни помогут избежать снижения умственных способностей после 60 лет. Об этом рассказали специалисты системы сервисов для пожилых людей «Опека».





Врач‑психиатр, кандидат медицинских наук, хирург и онколог системы сервисов для пожилых людей «Опека» Людмила Морозова пояснила, что мозг «упрощается» без умственной нагрузки, которой с возрастом становится меньше.





«Рутинный образ жизни, малоподвижность и отсутствие новых впечатлений становятся ключевыми факторами, влияющими на работу мозга. Уменьшается количество синаптических связей, замедляется передача нервных импульсов, и человеку приходится тратить больше времени на привычные задачи», — отметили эксперты в разговоре с «Известиями».