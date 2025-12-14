«Мне бы хотелось»: Евгений Стеблов раскрыл свою мечту
Народный артист России Евгений Стеблов рассказал, что мечтал о внуках и не раз просил об этом сына Сергея.
Как пишет NEWS.ru, единственный наследник актера решил отказаться от мирской жизни. Он уехал в православный монастырь и принял монашество, не создав семьи.
«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки. Но увы», — прокомментировал Стеблов-старший.
До ухода в монастырь Сергей Стеблов окончил актерский факультет Театрального института им. Щукина, пробовал себя в сценарном и режиссерском деле, но в итоге выбрал монашеский путь. Мать Сергея, Татьяна, умерла в 2010 году. Причиной стала остановка сердца.
Сам Евгений Стеблов отметил 80-летие 8 декабря.