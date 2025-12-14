«Мне бы хотелось»: Евгений Стеблов раскрыл свою мечту

14 декабря 2025, 21:52

Актер Евгений Стеблов рассказал об отсутствии внуков

Евгений Стеблов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народный артист России Евгений Стеблов рассказал, что мечтал о внуках и не раз просил об этом сына Сергея.





Как пишет NEWS.ru, единственный наследник актера решил отказаться от мирской жизни. Он уехал в православный монастырь и принял монашество, не создав семьи.





«Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки. Но увы», — прокомментировал Стеблов-старший.