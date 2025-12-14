«Нереализованная мечта»: психолог о новом хобби певицы Аллы Пугачевой
Психолог Перелыгина рассказала о давней мечте певицы Аллы Пугачевой
После недавнего резонансного интервью Алла Пугачева ушла в тень и перестала радовать публику новыми песнями. Но у артистки, похоже, появилось новое увлечение: она стала заметно чаще фотографироваться.
Как выяснил «Абзац», свежие снимки певицы появились в портфолио одной из фотостудий. Психолог Елена Перелыгина пояснила изданию, чем может вызываться такая активность.
По словам эксперта, Пугачева, как и многие звезды, относится к нарциссическому типу личности. Прежние возможности и уровень популярности остались в прошлом, голос и харизма уже не те, а потребность во внимании никуда не делась.
«Новые фотографии — ее нереализованная мечта об идеальной внешности», — добавила Перелыгина.
После отъезда из Израиля Пугачева обосновалась на Кипре и проводит время в уединении.