Защита от рака: Россиянам рассказали о производстве в РФ собственной вакцины против ВПЧ

31 октября 2025, 18:26

Педиатр Башкина: вирус папилломы человека может вызвать онкологию

Фото: iStock/bluebay2014

В России появилась собственная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). Производство по полному циклу запущено в Кировской области, а первые серии препарата поступят в гражданский оборот во второй половине 2025 года. Ожидается, что к 2027 году компания-производитель полностью закроет потребности российского здравоохранения в этом важном препарате.





Педиатр-волонтер организации «Коллективный иммунитет» Дарья Башкина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России об этой болезни говорят мало, а профилактике уделяется недостаточно внимания. Между тем, ВПЧ — это серьезная угроза.





«Вирус папилломы человека — это одна из, почти единственная причина рака шейки матки, которая составляет до 10% всей смертности от онкологических заболеваний у женщин. Он также вызывает онкологические заболевания других органов: влагалища, вульвы, ануса, полового члена, а также рта и шеи, гортани», — пояснила она.

«Новая российская вакцина — долгожданная альтернатива дорогостоящим импортным аналогам, которые почти недоступны по ОМС для взрослых. Она защищает от четырех самых агрессивных, самых онкогенных штаммов вируса папилломы человека: 6, 11, 16 и 18», — сообщила педиатр.

«Мы стремимся прививать детей до начала половой жизни, до того, как они рискуют инфицироваться», — подчеркнула Башкина.