Причиной смерти Романа Попова стали осложнения от химиотерапии
Актёр Роман Попов скончался на 41-м году жизни от осложнений после химиотерапии. Об этом сообщается в Telegram-канале артиста.
По информации, опубликованной в канале, Попов умер во вторник в одной из подмосковных больниц. Прощание с актёром состоится 1 ноября в Центральной клинической больнице №1 в Москве.
Ранее стало известно, что Роман успел сняться в пяти картинах до своей смерти. До одной из главных премьер Попов не дожил всего месяц. Новогодняя сказка «Письмо Деду Морозу» выйдет в прокат 27 ноября
