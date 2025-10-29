Врач раскрыл, как избежать деменции в старости
Врач Карасев: Отгадывание кроссвордов не спасёт от деменции
Новизна может спасти от деменции и болезни Альцгеймера. Об этом рассказал специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.
По его словам, нервная система у человека развивается постоянно, а нервные клетки восстанавливаются, однако происходит это крайне медленно.
«Новые технологии говорят о том, что нейропластичность — это приспособление нервной системы к изменяющимся, играет главную роль в возникновении или профилактике деменции. Не отгадывание кроссвордов предотвращает деменцию или Альцгеймер, а новизна», — пояснил Карасев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что для стимуляции нейропластичности важно получать новые навыки, посещать места, в которых не были, и читать книги. Это помогает формироват нейрональные круги и удерживать их от вымирания.
В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с RT призвал россиян старше 60 лет ежегодно вакцинироваться от гриппа.
«После 60 лет у людей иммунитета недостаточно для того, чтобы бороться с самой инфекцией. Вакцина от гриппа делается ежегодно, перед сезоном эпидемии. Кроме прививки от гриппа, каждые 10 лет взрослым необходимо повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка»», — отметил врач.
Тимаков уточнил, что эти прививки не имеют противопоказаний. Однако перед этим необходимо проконсультироваться с терапевтом или иммунологом.