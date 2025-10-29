Врач раскрыл, как избежать деменции в старости

29 октября 2025, 18:29

Врач Карасев: Отгадывание кроссвордов не спасёт от деменции

Фото: iStock/Paperkites

Новизна может спасти от деменции и болезни Альцгеймера. Об этом рассказал специалист в области клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.





По его словам, нервная система у человека развивается постоянно, а нервные клетки восстанавливаются, однако происходит это крайне медленно.





«Новые технологии говорят о том, что нейропластичность — это приспособление нервной системы к изменяющимся, играет главную роль в возникновении или профилактике деменции. Не отгадывание кроссвордов предотвращает деменцию или Альцгеймер, а новизна», — пояснил Карасев в беседе с Общественной Службой Новостей.

«После 60 лет у людей иммунитета недостаточно для того, чтобы бороться с самой инфекцией. Вакцина от гриппа делается ежегодно, перед сезоном эпидемии. Кроме прививки от гриппа, каждые 10 лет взрослым необходимо повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка»», — отметил врач.

