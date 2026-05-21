«Засеки 3 минуты»: Психолог раскрыла необычный метод, позволяющий справиться со страхом на ЕГЭ

21 мая 2026, 13:14

Психолог Лысакова: на ЕГЭ нужно дать себе 3 минуты на осознанную панику

Как перестать трястись над бланком, если на кону, кажется, вся будущая жизнь? В отличие от стандартных советов «соберись и не ной», психологи предлагают выпускникам легализовать панику.





Психолог Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» поделилась школьным лайфхаком, который помог ей сдать четыре экзамена. Она не только подтвердила эффективность метода, но и объяснила, почему групповая поддержка работает лучше, чем запугивания учителей.





«Как только вы открыли контрольно-измерительные материалы (КИМы), запрещено начинать решать сразу. Нужно прочитать всё от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх. Проходит 3 минуты — тебе придется решать тест. Ты его открываешь и делаешь», — сказала она.

«Взрослый человек тоже переживает, стрессует, но он всегда отводит специальное время и место для этого. Второй работающий инструмент — групповая терапия. Ритуалы вроде совместных объятий перед входом в школу действительно снижают уровень кортизола. В то время как фразы учителей: «Ты обязан сдать на 100» работают как якорь провала», — объяснила Лысакова.