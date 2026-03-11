«Засланный казачок»: комета 3I/ATLAS в 2026 году. Последние новости, где она сейчас и заявления Владимира Путина о космическом госте
Комета 3I/ATLAS улетела навсегда, однако ее появление в Солнечной системе не останется без последствий. Ученые пытались выяснить, откуда пришел этот загадочный объект. Некоторые даже приняли его за инопланетный корабль. Что будет с этим космическим гостем дальше? Об этом расскажет «Радио 1».
Как обнаружили комету 3I/ATLAS?В начале 2000-х мир впервые всерьёз испугался угрозы из космоса. Учёные обнаружили астероид Апофис диаметром 340 метров. Первые расчёты пугали: в 2029 году он мог сблизиться с Землёй. Столкновение сулило глобальную катастрофу. Позднее новые вычисления устранили эту опасность, но осадок остался. Страны стали охотнее финансировать системы планетарной защиты. А падение челябинского метеорита в 2013 году окончательно убедило человечество в реальности угрозы. Тогда пострадали сотни людей — случай уникальный в истории.
В 2015 году американское космическое агентство НАСА запустило специальную программу — ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Это система последнего предупреждения об угрозах из космоса. Сегодня в неё входят пять мощных телескопов. Они работают в Испании, ЮАР, Чили и на Гавайских островах. Эти приборы постоянно сканируют небо. Их задача — находить потенциально опасные объекты размером от 140 метров. Попутно телескопы наблюдают за звёздами и другими космическими телами.
Благодаря такой работе чилийский инструмент ATLAS 1 июля 2025 года обнаружил необычный объект. Его огромная скорость — свыше 50 километров в секунду — и странная траектория указали на межзвёздное происхождение. Центр малых планет вскоре подтвердил: он прилетел из-за пределов Солнечной системы. Космический гость получил официальное имя 3I/ATLAS.
Что такое 3I/ATLAS?15 июля телескоп Gemini North передал на Землю детальные фотографии. Учёные смогли изучить 3I/ATLAS впервые. Расчёты траектории показали чёткую картину. Комета не связана гравитацией с Солнцем и не останется в нашей системе. Она лишь совершает пролёт. Её родина — толстый диск Млечного Пути. Это область Галактики, где вращаются древние звёзды. Возраст самой кометы может достигать 7 миллиардов лет. Это делает её старше не только Земли, но и всей Солнечной системы, которой «всего» 4,5 миллиарда.
Диаметр космической странницы оценили в 24 километра. Летела она со стороны созвездия Стрельца. Открытие взволновало научное сообщество. По мнению специалистов НАСА, объект мог сформироваться в планетной системе, которая существовала задолго до появления нашего Солнца.
«Честно говоря, от одной мысли об этом у меня мурашки по коже», — поделился эмоциями ведущий научный сотрудник НАСА Том Статлер.
Для учёных эта комета — уникальная капсула времени, принесшая весточку из глубокого прошлого Галактики.
Является ли 3I/ATLAS инопланетным кораблём или кометой?Космический объект 3I/ATLAS привлек внимание не только ученых, но и широкой публики благодаря скандальному заявлению астронома из Гарварда Абрахама (Ави) Леба. В своей статье он предположил, что этот объект может быть искусственного происхождения и даже иметь экипаж. Мужчина также выразил опасения, что пришельцы могут действовать враждебно и пытаться скрытно приблизиться к Земле.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что поведение кометы не такое уж удивительное. У нее есть свои особенности, например, повышенное содержание углекислого газа. Однако все это укладывается в рамки известной физики. Изменение скорости может быть связано с выбросами газа и пыли, что характерно для комет. Несмотря на это, он считает, что шумиха вокруг заявлений Леба принесла пользу. Она привлекла внимание людей, далеких от науки, и сделала тему более актуальной. Это может привести к увеличению финансирования программ по защите планет от космических угроз. Наблюдательные возможности растут, и шансы вовремя обнаружить опасные объекты увеличиваются.
Эйсмонт уверен, что Леб осознает: его утверждения — это всего лишь выдумка. Стоит отметить, что в его статье есть важная оговорка: он называет свою работу «педагогическим упражнением».
Когда 3I ATLAS приблизится к Земле?19 декабря 2025 года 3I/ATLAS прошел ближайшую к Земле точку. Расстояние составило около 269 миллионов километров. В Институте космических исследований РАН пояснили, что по земным меркам это огромная дистанция, но для межзвездных расстояний она считается сравнительно небольшой.
Президент РФ Владимир Путин о комете 3I/ATLASНа прямой линии с народом президент России Владимир Путин прокомментировал появление объекта. Сначала он пошутил, что это секретное оружие, которое страна применит только в крайнем случае. Затем Путин уточнил, что Москва выступает против размещения оружия в космосе и что российские ученые знают о феномене все необходимое. Он добавил, что можно было бы отправить комету к Юпитеру, а также рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.
Последние новости о комете 3I/ATLAS3I/ATLAS может избежать судьбы, которая постигла комету Шумейкеров — Леви 9 в 1994 году. Тогда ее фрагменты, состоящие примерно из 20 кусочков, столкнулись с Юпитером. Хотя расстояние в 53 миллиона километров от Юпитера сопоставимо с радиусом его сферы Хилла, это не гарантирует, что гигантская планета обязательно вызовет катастрофу для межзвездного пришельца.
Сфера Хилла — это область, где гравитация планеты преобладает над солнечной. Индийские ученые из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде смоделировали, как гравитационное взаимодействие может изменить траекторию кометы. Они выяснили, что 100 лет назад 3I/ATLAS находилась почти в 1500 астрономических единицах от Солнца и двигалась со стороны созвездия Стрельца. Если комета не сделает неожиданный маневр, она не вернется к Земле и продолжит свой путь из Солнечной системы в сторону созвездия Близнецов.