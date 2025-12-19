Астроном Леб заметил необычные аномалии у межзвездного объекта 3I/ATLAS
Межзвездная комета 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения. Такое мнение выразил астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб.
Он уточнил, что 3I/ATLAS является третьим известным телом, которое прилетело из-за пределов Солнечной системы.
«Орбита объекта лежит почти в той же плоскости, что и орбиты планет (вероятность случайности 1 к 500), его ось вращения указывает на Солнце (вероятность 0,5%), а также наблюдается аномальный "антихвост" — струя вещества длиной около 1 млн км, направленная не от Солнца, как у комет, а прямо к нему», — пояснил астрофизик в разговоре с «Известиями».
Эксперт добавил, что состав газового шлейфа на 87% состоит из углекислого газа, что является нетипичным для комет. В выбросах тем временем обнаружили никель, где практически отсутствуют примеси железа, это более характерно для промышленных сплавов.
По словам Леба, наиболее вероятно, что – это редкий естественный ледяной объект, прилетевший от далекой звезды.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT, что 3I/ATLAS прилетел примерно из центра нашей галактики.
«Конечно, многие вещи вполне ожидаемы, некоторые вещи вызывали вопросы. Были фантастические теории относительно его происхождения, что мало того, что межзвёздный объект, он ещё и с экипажем. Это, конечно, сильный перебор. Никакого экипажа там не было. Его отличие от комет, которые принадлежат Солнечной системе, конечно, проявились», — отметил Эйсмонт.
Кометы из Солнечной системы содержат больше воды, чем углекислого газа, в случае с 3I/ATLAS получается все наоборот, заключил специалист.