Висящие игрушки над кроваткой младенца могут привести к косоглазию

21 января 2026, 16:42

Фото: iStock/Ekaterina Govorina

Игрушки, постоянно висящие над кроваткой новорождённого, могут навредить зрению и спровоцировать косоглазие. Об этом рассказала Осторожно Media доцент кафедры офтальмологии ИМД Пироговского университета Татьяна Павлова.