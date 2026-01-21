Висящие игрушки над кроваткой младенца могут привести к косоглазию
Игрушки, постоянно висящие над кроваткой новорождённого, могут навредить зрению и спровоцировать косоглазие. Об этом рассказала Осторожно Media доцент кафедры офтальмологии ИМД Пироговского университета Татьяна Павлова.
По словам специалиста, яркие мобили и погремушки, размещённые слишком близко к глазам ребёнка — особенно на расстоянии менее 30 см, — создают избыточную зрительную нагрузку. Это может привести к нарушению работы глазных мышц и развитию сходящегося косоглазия.
Чтобы зрительная стимуляция стала полезной, игрушки рекомендуется размещать сбоку или на расстоянии 40–50 см от ребёнка, а также периодически убирать их. Это позволяет малышу фокусироваться не только на близких, но и на более дальних объектах, что важно для нормального формирования зрения.
Эксперт подчёркивает, что развитие зрения у младенцев обеспечивается не постоянным присутствием ярких игрушек, а нормальным освещением, живым общением и свободными движениями глаз. К тому же эксперт выделила дозированную зрительную нагрузку.
Читайте также: