Россиянка получила серьёзную травму роговицы, нарушив срок ношения контактных линз
Молодая жительница Екатеринбурга получила серьёзную травму глаза при снятии контактных линз. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, инцидент привёл к повреждению роговицы и временной потере примерно 30% зрения.
Пострадавшая Полина рассказала, что во время процедуры почувствовала острую боль, а затем заметила сильное покраснение глаза. Она самостоятельно отправилась в травмпункт для осмотра. Врачи диагностировали у пациентки повреждение поверхностного слоя роговицы.
Специалисты связали травму с грубым нарушением правил использования контактных линз. Как выяснилось, девушка носила однодневные линзы целый месяц, хотя производитель рекомендует использовать их не более двух недель. Кроме того, Полина не снимала линзы во время посещения бани и бассейна, что строго запрещают офтальмологи.
