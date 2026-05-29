«Отвечать за свои проблемы»: Как туристы из России оказались в Турции на неопределенный срок из-за запрета на полёты «Air Anka»

29 мая 2026, 16:42

Туроператор Абдюханов: застрявшие в Турции туристы живут в лучших условиях

Тысячи российских туристов застряли в Турции или лишились отпуска из-за запрета на полеты авиакомпании Air Anka. В летнем расписании, которое составляют авиаслужбы двух стран, не было чартерных рейсов перевозчика. В Росавиации пояснили, что в интересах туристов было выдано дополнительное разрешение только до 25 мая. Однако авиакомпания договорилась с оператором Anex Tour о полётах вплоть до конца октября. По данным Российского союза туроператоров, путешественники не смогли покинуть турецкие курорты и вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры, которые работали с Air Anka, продлевают туристам проживание за свой счёт и ищут варианты, как заменить рейсы.





Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов в беседе с «Радио 1» заявил, что «Air Anka» — иностранная авиакомпания, которая пришла на замену авиакомпании «Azur».





«После того, как весной у нас возникли вопросы в Росавиации к разрешениям и допускам "Azur", туроператорам пришлось экстренно найти другую авиакомпанию, которая сможет закрыть объёмы авиаперевозок туристов. В Турции оставалось около 45 человек, но они вряд ли пишут жалобы в Роспотребнадзор. Если они не вылетели, то мы с вами можем им позавидовать, потому что они остаются в пятизвёздочных отелях, в формате "ультра всё включено". Туристы в полном порядке», — отметил спикер.

«Сейчас туроператоры за свой счёт, не требуя ничего у туристов, разместили их в пятизвёздочных отелях классом порой даже выше, чем были у туристов. В аэропорту никого не было. Организован трансфер, горячее питание, еда, напитки и постоянная круглосуточная связь гидов», — заявил Абдюханов.

«По Федеральным авиационным правилам, в случае задержки рейса на 2-3 часа авиакомпания предоставляет прохладительные напитки. На 5-6 часов — горячее питание. Если рейс задерживают более чем на 8 часов, авиакомпания должна размещать туристов в отеле и организовывать трансферы», — поделился собеседник.