Россияне застряли в Турции из‑за проблем с рейсами Air Anka
Сотни российских туристов столкнулись с серьезными проблемами при перелетах в Турцию и обратно. Об этом информирует Mash.
Как выяснилось, причиной стали сбои в работе авиакомпании Air Anka, у которой 25 мая истек срок разрешения на полеты в Россию. Несмотря на это, турагентство Anex Tour продолжало продавать путевки с рейсами перевозчика вплоть до октября.
В настоящий момент вылеты туристам многократно переносят, а затем вовсе отменяют. Часть отдыхающих не может покинуть курорты и остается за рубежом. Другие пассажиры вынуждены ночевать в аэропортах России, ожидая вылета.
По словам пострадавших клиентов, туроператор практически не идет на контакт. Anex Tour ограничился кратким заявлением о том, что проблемы решают «точечно» с каждым клиентом. При этом в случае добровольной отмены поездки компания взимает комиссию в размере 25%.
