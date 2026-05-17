Литовский боксер избил водителя в Турции

17 мая 2026, 01:30

В турецкой Анталье литовский профессиональный боксер Робертас Котас избил водителя VIP‑трансфера. Об этом сообщает газета Sabah.





Мехмет Озкан забрал клиента из отеля и уже следовал по маршруту, когда между ним и пассажиром вспыхнул конфликт. По словам пострадавшего, боксер находился в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Котас положил телефон на переднее сиденье и, как он утверждал, попросил водителя поставить устройство на зарядку. Однако Озкан не понял просьбы, что и спровоцировало агрессию со стороны пассажира. Удары, как утверждает потерпевший, начали прилетать прямо во время движения автомобиля.



«Я ехал со скоростью примерно 70-80 километров в час. Пытался остановить машину, но это было очень трудно. Автомобиль бросало из стороны в сторону. Я хотел выбраться наружу, но не мог даже отстегнуть ремень безопасности, потому что удары продолжались», — признался водитель.