Литовский боксер избил водителя в Турции
В турецкой Анталье литовский профессиональный боксер Робертас Котас избил водителя VIP‑трансфера. Об этом сообщает газета Sabah.
Мехмет Озкан забрал клиента из отеля и уже следовал по маршруту, когда между ним и пассажиром вспыхнул конфликт. По словам пострадавшего, боксер находился в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Котас положил телефон на переднее сиденье и, как он утверждал, попросил водителя поставить устройство на зарядку. Однако Озкан не понял просьбы, что и спровоцировало агрессию со стороны пассажира. Удары, как утверждает потерпевший, начали прилетать прямо во время движения автомобиля.
«Я ехал со скоростью примерно 70-80 километров в час. Пытался остановить машину, но это было очень трудно. Автомобиль бросало из стороны в сторону. Я хотел выбраться наружу, но не мог даже отстегнуть ремень безопасности, потому что удары продолжались», — признался водитель.
После остановки нападавший вытащил Озкана наружу и продолжил избиение. Пострадавший позже вызвал полицию и скорую помощь. Его доставили в государственную больницу города Серик, где он несколько часов находился под наблюдением врачей.
Адвокат водителя заявил, что сторона намерена добиваться справедливого судебного разбирательства. При этом профессиональная подготовка Робертаса Котаса должна рассматриваться как отягчающее обстоятельство в рамках дела, подчеркнул юрист.