«Чуть не лишился ноги»: Россиян предупредили, что делать при укусе змеи
Герпетолог Черлин: при змеином укусе категорически нельзя накладывать жгут
На автозаправке в Приморье маленького ребенка укусила ядовитая змея. Родители заметили след от укуса на ноге дома, когда переодевали сына. Ребенок провел в больнице пять дней. По словам медиков, помощь в первые часы после укуса сохранила мальчику ногу и здоровье.
Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» сообщил, что змеи обычно первыми не нападают — только в случае серьезной опасности, например, если человек на них наступит, либо попытается убить.
«А еще, когда грибы собираешь, можно засунуть руку, а там змея. Поэтому лучше пошевелить прутиком или палочкой, чтобы проверить», — сказал эксперт.
По словам Черлина, если произошел укус, ни в коем случае нельзя накладывать жгут.
«Яд состоит из двух групп веществ: одни действуют на кровь и ткани, другие — на нервную систему. Абсолютно бессмысленно накладывать жгут», — отметил герпетолог.
Он рассказал, как оказывать первую помощь после змеиного укуса:
- Не паниковать: часть яда действует на центральную нервную систему. Если она находится в стрессе, то яд подействует быстрее и сильнее.
- Не двигаться активно.
- Сделать на месте укуса небольшой порез (полосой) ножом: сначала кровь идти не будет, нужно сделать массаж или расслабить сосуды горячей водой. Когда кровь пойдет, простерилизовать, перебинтовать, как обычную рану.
- Сразу обратиться к врачу.