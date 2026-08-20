«Чуть не лишился ноги»: Россиян предупредили, что делать при укусе змеи

20 августа 2026, 12:30

Герпетолог Черлин: при змеином укусе категорически нельзя накладывать жгут

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

На автозаправке в Приморье маленького ребенка укусила ядовитая змея. Родители заметили след от укуса на ноге дома, когда переодевали сына. Ребенок провел в больнице пять дней. По словам медиков, помощь в первые часы после укуса сохранила мальчику ногу и здоровье.





Доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин в беседе с «Радио 1» сообщил, что змеи обычно первыми не нападают — только в случае серьезной опасности, например, если человек на них наступит, либо попытается убить.





«А еще, когда грибы собираешь, можно засунуть руку, а там змея. Поэтому лучше пошевелить прутиком или палочкой, чтобы проверить», — сказал эксперт.

«Яд состоит из двух групп веществ: одни действуют на кровь и ткани, другие — на нервную систему. Абсолютно бессмысленно накладывать жгут», — отметил герпетолог.