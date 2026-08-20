В Приморье мальчик едва не лишился ноги после укуса змеи
Маленький ребенок получил укус ядовитой змеи во время остановки семьи на автозаправке в Приморье. Родители заметили след от укуса лишь дома, когда переодевали сына. Об этом пишет РИА Новости.
Отец увидел рептилию на дороге и решил убрать ее подальше. Пока мужчина отошел на несколько шагов, мальчик вышел из машины и приблизился к змее.
Ребенок не заплакал и не рассказал взрослым о случившемся. Уже в автомобиле он произнес: «Змей больше ловить не буду». Отец воспринял эти слова как часть детской игры и не заподозрил опасности.
Позже родители обнаружили у мальчика укус и сразу обратились за медицинской помощью. Ребенок провел в больнице пять дней.
Медики отметили, что своевременное обращение помогло избежать тяжелых последствий. По их словам, помощь в первые часы после укуса сохранила мальчику ногу и здоровье.
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