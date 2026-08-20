В Приморье мальчик едва не лишился ноги после укуса змеи

20 августа 2026, 10:51

Фото: iStock/KristianBell

Маленький ребенок получил укус ядовитой змеи во время остановки семьи на автозаправке в Приморье. Родители заметили след от укуса лишь дома, когда переодевали сына. Об этом пишет РИА Новости.