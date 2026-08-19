Змея сбежала из террариума и «внесла вклад в начало пожара» в американской школе
В одной из школ американского штата Вирджиния произошёл пожар, который, по предварительной оценке, могла спровоцировать змея. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает телеканал NBC со ссылкой на начальника бригады огнеборцев.
Очевидцы заметили возгорание в средней школе округа Бедфорд – пламя охватило один из классов. Сигнализация сработала после полуночи. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили очаг на втором этаже, где также нашли питона, который ползал под партами. Начальник бригады с иронией отметил, что змея, вероятно, «внесла вклад в начало пожара», хотя у пресмыкающегося вряд ли был преступный умысел.
Учитель естествознания, которой принадлежит питон, категорически отвергает версию о том, что тот причастен к случившемуся. По мнению педагога, змея уползла из террариума после возгорания, когда температура в классе поднялась.
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