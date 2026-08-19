Змея сбежала из террариума и «внесла вклад в начало пожара» в американской школе

19 августа 2026, 02:47

NBC: Змея сбежала из террариума и «внесла вклад в начало пожара» в школе в Вирджинии

Фото: iStock/Wirestock

В одной из школ американского штата Вирджиния произошёл пожар, который, по предварительной оценке, могла спровоцировать змея. Сведений о пострадавших не поступало, сообщает телеканал NBC со ссылкой на начальника бригады огнеборцев.