Зоозащитница облила перцовкой отловщиков бродячих псов в Приморье
В Приморье женщина распылила перцовый баллончик в лицо сотрудникам службы отлова бездомных животных, а затем пригрозила им убийством. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры случившегося.
Инцидент произошёл в микрорайоне Горелый города Дальнегорска. Некоторое время назад местные жители начали жаловаться на агрессивную стаю бродячих собак, которая терроризировала людей. На вызов приехала бригада службы «Аристократ», которая отловила дворняг.
Когда специалисты работали, к ним подошла неизвестная женщина и потребовала немедленно отпустить псов. Встретив сопротивление, она обрызгала кинолога и водителя транспортного средства из баллончика. У обоих сотрудников «Аристократа» диагностировали ожоги глаз, а животные также пострадали. Компания намерена взыскать с женщины расходы на лечение персонала и собак.
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