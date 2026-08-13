Зоозащитница облила перцовкой отловщиков бродячих псов в Приморье

13 августа 2026, 07:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Приморье женщина распылила перцовый баллончик в лицо сотрудникам службы отлова бездомных животных, а затем пригрозила им убийством. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры случившегося.