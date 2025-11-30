Завтрак в постель, гвоздики и посещение храма: как празднуют День матери в разных странах мира? Необычные традиции и ритуалы
Праздник, посвящённый самым дорогим женщинам нашей жизни, объединяет народы мира общей идеей благодарности, любви и уважения. Хотя День матери в разных странах имеет свои культурные особенности и традиции, главная мысль остаётся прежней – это время выразить признательность тем, кто подарил жизнь.
История и смысл праздника матерейПочитание материнства уходит корнями в глубокую древность: греки поклонялись прародительнице богов Гее, а кельты — богине Бригите. Современное же понимание Дня матери сформировалось благодаря американке Анне Марии Джарвис, потерявшей мать в 1905 году. Она инициировала масштабную кампанию, обращаясь к политикам с предложением учредить особый день памяти и уважения к материнскому подвигу.
Первым праздник официально признал штат Вирджиния в 1910 году, а уже в 1914-м президент США Вудро Вильсон закрепил традицию на национальном уровне, назначив датой второе воскресенье мая.
Со временем идея быстро распространилась по миру. Сейчас День матери отмечается более чем в 50 странах, хотя календарные числа различаются. Второе воскресенье мая приняли Индия, Малайзия, Мексика, Австралия, Эстония и многие другие. Франция и Швеция празднуют в последнее воскресенье мая, Великобритания — 22 марта, Южная Корея — 8 мая. Таким образом, дата зачастую продиктована национальной историей и культурными предпочтениями.
Когда и как отмечают День матери в ЕвропеЕвропейские страны умело соединяют домашний уют с практичным выражением признательности.
Германия отмечает День матери во второе воскресенье мая, а если праздник совпадает с Троицей — сдвигает его на неделю. После объединения страны традиция стала общенациональной. Многие немецкие семьи поздравляют мам дважды — в марте и мае. Дети дарят букеты, открытки ручной работы и небольшие полезные подарки.
Франция следует похожим традициям: на семейных обедах виновницам торжества преподносят цветы и открытки. Всё более популярными становятся праздничные ужины в ресторанах.
Великобритания, где День матери отмечается в марте, соблюдает классический ритуал: традиционный английский завтрак и весенний букет в знак пробуждения природы.
США и Австралия: гвоздика и «завтрак в постель»
В США — родине современного Дня матери — символом праздника стала гвоздика, выбранная Анной Джарвис в память о своей матери.
Цвет гвоздики имеет разное значение:
- Белая гвоздика — чистота и искренность;
- Розовая — благодарность и забота;
- Красная — уважение и глубокая привязанность.
Американцы украшают одежду гвоздичными бутоньерками, отправляют поздравительные открытки, посещают храмы. Неотъемлемой частью праздника стал знаменитый «завтрак в постель», который дети готовят собственноручно.
Австралия также приняла многие американские элементы, включая гвоздику и традицию утреннего сюрприза.
Как отмечают День матери в АзииЯпонская традиция сочетает западные элементы и местные обычаи. Праздник появился после Второй мировой войны как дань уважения женщинам, потерявшим сыновей. Отмечают его, как и в США, во второе воскресенье мая. Дарят алые гвоздики — символ любви, благодарности и стойкости.
Уникальная японская особенность — посещение могил ушедших матерей и украшение их цветами.
В Китае День матери также отмечается в мае. Здесь дарят не только цветы — чаще пионы и гвоздики, — но и украшения, бытовую технику. Семьи стараются собраться вместе, а взрослые дети приезжают в родной дом, чтобы провести день с матерью.
Необычные традиции мираКультурное разнообразие праздника впечатляет:
- В Якутии День матери отмечают в отличную от остальной России дату – третье воскресенье октября. На берегу озера Сайсары установлен монумент Матери, куда приносят цветы. В этот день организуются мастер-классы — от бисероплетения до приготовления национальных блюд;
- В Мексике праздник начинается с ранней серенады под окнами матери и продолжается большим семейным завтраком;
- В Южной Корее дети делают цветочные композиции из картофеля и надевают традиционные ханбоки в знак уважения к семейным ценностям;
- Филиппины отмечают праздник масштабными концертами, шествиями и благотворительными акциями.
- Уганда празднует целых три дня. Женщин полностью освобождают от всех домашних дел, которыми начинают заниматься мужчины.
Несмотря на различия в датах и ритуалах, смысл остаётся общим: День матери — это возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил жизнь и окружил безграничной любовью. Будь то классическая гвоздика или поделка, главный символ праздника неизменный – материнская любовь, понятная в любой точке мира.