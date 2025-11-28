Достижения.рф

День матери 29–30 ноября в Подмосковье: куда пойти? Афиша мероприятий

Фото: Медиасток.РФ

В последние выходные ноября в Подмосковье отметят один из самых трогательных праздников — День матери. В муниципалитетах региона проведут концерты, семейные праздники, мастер-классы, спектакли, спортивные забеги и многое другое. Жителей ждут творческие программы, праздничные концерты и активный отдых для всей семьи.



Что ждёт гостей на Дне мамочек в стиле 90-х в Красногорске?

29 ноября в 14:00 в молодёжном центре на улице Видной, 7 в Красногорске орагнизуют семейный праздник «День мамочек» в стиле 90-х. На мероприятии будут игры и конкурсы для мам и детей, легендарные хиты того времени, чаепитие и многое другое.

Фото: iStock/
Организаторы рекомендуют выбрать для праздника образы, максимально соответствующие 90-м, — джинсовки, характерные тем годам спортивные костюмы, яркие аксессуары, макияжи. Здесь можно дать полную свободу фантазии. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробности — в официальном Телеграм-канале.

Что подготовили для семей в Королёве ко Дню матери?

При поддержке Администрации городского округа Королёв 29 ноября в 15:00 в молодёжном центре «Космос» на улице Гагарина, 19 проведут праздничную программу «От сердца к сердцу». Для гостей подготовили мастер-классы по рисованию песком, созданию браслетов и открыток в технике цианотипии. А еще здесь организуют семейный квиз «Своя игра». Будет работать фотозона. Вход свободный по предварительной регистрации.

Фото: Телеграм-канал @ivtrifonov

Что подготовили Дома культуры Истры ко Дню матери?

В муниципальном округе Истра праздничные мероприятия будут сразу на нескольких площадках:
  • 29 ноября в 11:00 в Павловской Слободе на улице Луначарского, 7 театральная студия «Сказка» покажет мюзикл «Волк и семеро козлят», посвящённый Дню матери. Вход свободный.
  • 30 ноября в 12:00 в ДК посёлка Агрогородок пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.
  • 30 ноябре в 15:00 в Костровском Доме культуры гостей будет ждать концертная программа «Мир начинается с мамы…». Вход свободный.

Где в Волоколамске организуют спортивный праздник для мам?

В Волоколамске 29 ноября в городском парке культуры и отдыха на улице Парковой, 3 проведут тематический легкоатлетический забег ко Дню матери. Регистрацию участников начнут в 11:00, затем — забеги в нескольких возрастных категориях. Завершит программу торжественное награждение победителей.
Фото: Медиасток.РФ
День матери в Подмосковье в этом году объединит творчество, спорт и семейный отдых. Жители сами смогут выбрать подходящий формат — от концертов и спектаклей до мастер-классов и активностей на свежем воздухе.
Ирина Паршина

