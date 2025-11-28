День матери 29–30 ноября в Подмосковье: куда пойти? Афиша мероприятий
В последние выходные ноября в Подмосковье отметят один из самых трогательных праздников — День матери. В муниципалитетах региона проведут концерты, семейные праздники, мастер-классы, спектакли, спортивные забеги и многое другое. Жителей ждут творческие программы, праздничные концерты и активный отдых для всей семьи.
Что ждёт гостей на Дне мамочек в стиле 90-х в Красногорске?29 ноября в 14:00 в молодёжном центре на улице Видной, 7 в Красногорске орагнизуют семейный праздник «День мамочек» в стиле 90-х. На мероприятии будут игры и конкурсы для мам и детей, легендарные хиты того времени, чаепитие и многое другое.
Организаторы рекомендуют выбрать для праздника образы, максимально соответствующие 90-м, — джинсовки, характерные тем годам спортивные костюмы, яркие аксессуары, макияжи. Здесь можно дать полную свободу фантазии. Для участия необходима предварительная регистрация.
Подробности — в официальном Телеграм-канале.
Что подготовили для семей в Королёве ко Дню матери?При поддержке Администрации городского округа Королёв 29 ноября в 15:00 в молодёжном центре «Космос» на улице Гагарина, 19 проведут праздничную программу «От сердца к сердцу». Для гостей подготовили мастер-классы по рисованию песком, созданию браслетов и открыток в технике цианотипии. А еще здесь организуют семейный квиз «Своя игра». Будет работать фотозона. Вход свободный по предварительной регистрации.
Что подготовили Дома культуры Истры ко Дню матери?В муниципальном округе Истра праздничные мероприятия будут сразу на нескольких площадках:
- 29 ноября в 11:00 в Павловской Слободе на улице Луначарского, 7 театральная студия «Сказка» покажет мюзикл «Волк и семеро козлят», посвящённый Дню матери. Вход свободный.
- 30 ноября в 12:00 в ДК посёлка Агрогородок пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.
- 30 ноябре в 15:00 в Костровском Доме культуры гостей будет ждать концертная программа «Мир начинается с мамы…». Вход свободный.