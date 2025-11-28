День матери в Ступине отпраздновали вручением наград и концертом
На главной сцене ступинского Дворца культуры отметили День матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
С праздником женщин поздравил глава городского округа Сергей Мужальских.
«Сердечно благодарю всех мам, которые ежедневно дарят любовь, заботу и поддержку своим детям. В нашем округе проживают 1411 многодетных семей, и каждая – пример самоотдачи. Низкий поклон мамам, воспитывающим приёмных детей, и тем, чьи сыновья сегодня доблестно защищают интересы России в зоне СВО. Вместе с вами мы ждём возвращения наших героев домой. Желаю вам, чтобы ваши дети всегда вас радовали», – сказал Мужальских.Руководитель муниципалитета вручил благодарственные письма пяти ступинским мамам за сохранение семейных традиций, активную гражданскую позицию и воспитание героев спецоперации. Награды получили также многодетные и приемные мамы и матери, дети которых своим трудом и талантом прославляют ступинскую землю.
На праздничном концерте выступили коллективы и солисты Ступинской филармонии, Дворца культуры, Дома детского творчества, а также юные гимнастки спортшколы «Прогресс-Смена».