«Что-то теплое, мягкое»: Певица Максим с нежностью вспомнила о маме в День матери

28 ноября 2025, 14:58

ОСН: Певица Максим с нежностью вспомнила о маме в День матери

Марина Абросимова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярная российская певица МакSим (Марина Максимова) поделилась трогательными воспоминаниями о своей матери в преддверии праздника.





В интервью Общественной Службе Новостей она рассказала о том, как мать проявляла заботу и любовь в её детстве. Особенно запомнился певице нежный аромат, исходивший от мамы, когда она укладывала её спать.





«Для меня мама — это что-то теплое, мягкое. Пока есть мама — ты все еще ребенок», — сказала Абросимова.