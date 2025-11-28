«Что-то теплое, мягкое»: Певица Максим с нежностью вспомнила о маме в День матери
Популярная российская певица МакSим (Марина Максимова) поделилась трогательными воспоминаниями о своей матери в преддверии праздника.
В интервью Общественной Службе Новостей она рассказала о том, как мать проявляла заботу и любовь в её детстве. Особенно запомнился певице нежный аромат, исходивший от мамы, когда она укладывала её спать.
«Для меня мама — это что-то теплое, мягкое. Пока есть мама — ты все еще ребенок», — сказала Абросимова.
В России День матери отмечается каждое последнее воскресенье ноября, в текущем году это 30 число.