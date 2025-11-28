Достижения.рф

«Что-то теплое, мягкое»: Певица Максим с нежностью вспомнила о маме в День матери

Марина Абросимова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярная российская певица МакSим (Марина Максимова) поделилась трогательными воспоминаниями о своей матери в преддверии праздника.



В интервью Общественной Службе Новостей она рассказала о том, как мать проявляла заботу и любовь в её детстве. Особенно запомнился певице нежный аромат, исходивший от мамы, когда она укладывала её спать.

«Для меня мама — это что-то теплое, мягкое. Пока есть мама — ты все еще ребенок», — сказала Абросимова.

В России День матери отмечается каждое последнее воскресенье ноября, в текущем году это 30 число.
Никита Кротов

