14 апреля 2026, 16:28

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Новым гостем программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» стал Эррол Маск — отец одного из самых известных людей планеты, американского предпринимателя и инженера Илона Маска. Зачем он приехал в Россию, кого называет «своим другом» и почему уверен, что Джеффри Эпштейн жив, а его бывшая жена всех обманула? Разобраться в его заявлениях и отделить факты от слухов поможет «Радио 1».





Содержание Секретные переговоры, жизнь в глубинке и тайная спутница: зачем отец Илона Маска прилетел в Россию «Дети ходили голодными»: Эррол Маск обвинил экс-жену во лжи «Дать детям уверенность»: главный секрет воспитания от отца Илона Маска «Россия — нормальное место»: Эррол Маск — об Эпштейне, полете на Марс и стабильности в мире

Секретные переговоры, жизнь в глубинке и тайная спутница: зачем отец Илона Маска прилетел в Россию

Эррол Маск и Светлана Горева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Довольно важно понимать, что вообще на Западе масс-медиа пытаются запугивать людей по поводу России, даже сегодня. Знаете, о том, что русские плохие. <…> И вот таким образом контролируют людей в Европе. Ну, я так думаю», — пояснил мужчина.

«Мы с семьей, с моим супругом познакомились в Суздале с Эрролом. <…> Когда я узнала о приезде Эррола в Москву, я спросила: «Давай я покажу тебе Россию совершенно с другой стороны? Другие регионы, наших людей, нашу веру». Для того, чтобы он проникся частицей России», — поделилась Светлана.

«Дети ходили голодными»: Эррол Маск обвинил экс-жену во лжи

«Только когда я развелась, я обнаружила, что у меня появились друзья отовсюду. И у меня было трое замечательных детей, которые приносили мне столько радости. Мне достаточно было посмотреть на них, и я говорила, какая же я счастливая. Я была замужем 9 лет. Затем я сбежала с детьми. Я еще 11 лет провела в бесконечных судебных тяжбах с моим бывшим мужем», — говорила Мэй в интервью.

Илон, Кимбал и Тоска Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Она мне звонила и говорила: «Пожалуйста, помогите нам, господин, я одна с детьми на целую неделю. У нас нет ни еды. Я кормлю их своей кашей, своей овсянкой, той, которую я ем. И ваши дети голодают. И у меня нет абсолютно средств для их существования», — пересказал Маск-старший слова женщины.

«Дать детям уверенность»: главный секрет воспитания от отца Илона Маска

«Я много путешествовал с ними, когда они были маленькими, и как результат этого им пришлось научиться быть ответственными. Потому что иногда я не могу увидеть все, поэтому я полагаюсь на них. И с самых малых лет мне пришлось научить их быть довольно-таки уверенными в себе и надежными», — пояснил многодетный отец.

Эррол и Илон Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Что другим, мне дается легко. Некоторое время я считал, что все настолько очевидно, что каждый должен это знать. Например, как работает электропроводка в доме, и выключатели, переменный ток, и постоянный ток, что такое амперы и вольты, как смешивалось топливо и окислитель, чтобы получился взрыв. Я думал, это все знают», — вспоминал Илон.

«С тех пор, когда Байден стал президентом, они изменились полностью. И оба моих сына не только поддерживают Трампа, но и также они с ним встречаются практически каждый день», — добавил Эррол.

«Россия — нормальное место»: Эррол Маск — об Эпштейне, полете на Марс и стабильности в мире

«Абсурдно считать, что он мертв. Это смехотворно. <…> По моему мнению, он жив и здоров», — сказал отец Илона.

«Россия — это наиболее нормальное место в мире. А остальной мир, он в очень странном состоянии, в очень плохом состоянии прямо сейчас», — дополнил он.

Эррол Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)



