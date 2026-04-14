Заявил, что Эпштейн жив, убил трех человек и обвинил экс-жену во лжи: зачем отец Илона Маска прилетел в Россию и кто его тайная спутница?

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Новым гостем программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» стал Эррол Маск — отец одного из самых известных людей планеты, американского предпринимателя и инженера Илона Маска. Зачем он приехал в Россию, кого называет «своим другом» и почему уверен, что Джеффри Эпштейн жив, а его бывшая жена всех обманула? Разобраться в его заявлениях и отделить факты от слухов поможет «Радио 1».



Секретные переговоры, жизнь в глубинке и тайная спутница: зачем отец Илона Маска прилетел в Россию

Некоторые предполагали, что Эррол Маск прибыл в Россию на секретные переговоры о нанотехнологиях, которые вот-вот изменят жизнь человечества. Другие уверяли: пока его гениальный сын Илон грезит о колонизации Марса, сам Эррол видит перспективу в русской глубинке и планирует переезд. А кто-то и вовсе убежден, что в Москву он приехал ради любви.

Эррол Маск и Светлана Горева (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Однако сам Маск-старший развеял эти домыслы. Реальной целью визита, по его словам, стала помощь в переезде южноафриканских фермеров в российские регионы. По его словам, «белое» население страны за последние годы сильно сократилось — примерно до четырех процентов. Многие темнокожие нелегально переезжают в ЮАР, но сталкиваются с нехваткой средств для жизни и нападают на местных фермеров.

Сам Маск-старший 20 лет назад пережил налет банды из восьми человек, убил троих нападавших и чудом спасся с шестилетней дочерью. Эррол подчеркнул, что многие знакомые отговаривали его от поездки в Россию, опасаясь, что он вновь станет жертвой нападения. Причина заключалась в заявлениях западных СМИ о русской мафии.
«Довольно важно понимать, что вообще на Западе масс-медиа пытаются запугивать людей по поводу России, даже сегодня. Знаете, о том, что русские плохие. <…> И вот таким образом контролируют людей в Европе. Ну, я так думаю», — пояснил мужчина.
В центре обсуждения также оказалась и тайная спутница Эррола — Светлана, которую заметили рядом с ним на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Женщина представилась организатором поездки и рассказала, что ее с Маском-старшим познакомил общий знакомый еще осенью в Суздале. Сам Эррол охарактеризовал ее как «своего друга», не вдаваясь в подробности их отношений.
«Мы с семьей, с моим супругом познакомились в Суздале с Эрролом. <…> Когда я узнала о приезде Эррола в Москву, я спросила: «Давай я покажу тебе Россию совершенно с другой стороны? Другие регионы, наших людей, нашу веру». Для того, чтобы он проникся частицей России», — поделилась Светлана.

«Дети ходили голодными»: Эррол Маск обвинил экс-жену во лжи

Отдельной темой разговора стали обвинения бывшей жены Эррола, супермодели Мэй Маск, о том, что он «три раза в день называл ее скучной, глупой и уродливой», а также избивал, когда она «возражала».
«Только когда я развелась, я обнаружила, что у меня появились друзья отовсюду. И у меня было трое замечательных детей, которые приносили мне столько радости. Мне достаточно было посмотреть на них, и я говорила, какая же я счастливая. Я была замужем 9 лет. Затем я сбежала с детьми. Я еще 11 лет провела в бесконечных судебных тяжбах с моим бывшим мужем», — говорила Мэй в интервью.
Однако в эфире российского телевидения отец Илона категорически отверг эти обвинения. Он назвал слова экс-супруги «полной фабрикацией» и «чепухой», а также описал поведение бывшей жены и ее отношение к детям после развода.

Илон, Кимбал и Тоска Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Сначала сыновья остались с Эрролом, а дочь — с Мэй, но спустя некоторое время супруга Маска связалась с ним и забрала детей к себе. Через несколько месяцев ему позвонили из школы и сообщили, что Илон и его брат Кимбал приходят на занятия голодными и в рваной одежде. Более того, домработница сообщила Эрролу, что Мэй оставила детей без присмотра и еды на целую неделю, а сама куда-то уехала с бойфрендом.
«Она мне звонила и говорила: «Пожалуйста, помогите нам, господин, я одна с детьми на целую неделю. У нас нет ни еды. Я кормлю их своей кашей, своей овсянкой, той, которую я ем. И ваши дети голодают. И у меня нет абсолютно средств для их существования», — пересказал Маск-старший слова женщины.
Тогда он подал в суд, чтобы вернуть сыновей, но согласился оставить их с матерью после того, как она пообещала «больше так не поступать». Однако еще через некоторое время сыновья вернулись к отцу.

«Дать детям уверенность»: главный секрет воспитания от отца Илона Маска

Эррол Маск подробно рассказал о методах воспитания, которые помогли ему вырастить гения. По его словам, он с ранних лет приучал сыновей к самостоятельности и ответственности. Мужчина брал их в путешествия на самолете, яхте, в походы по Амазонке, полагался на них в различных ситуациях.
«Я много путешествовал с ними, когда они были маленькими, и как результат этого им пришлось научиться быть ответственными. Потому что иногда я не могу увидеть все, поэтому я полагаюсь на них. И с самых малых лет мне пришлось научить их быть довольно-таки уверенными в себе и надежными», — пояснил многодетный отец.
Эррол и Илон Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Главный секрет, по мнению Эррола, — поддерживать ребенка в его начинаниях, хвалить за старания и даже за маленькие успехи. Сам Илон Маск в одном из интервью отмечал, что унаследовал от отца инженерный талант. По его словам, он не только читал книги и изучал чудеса инженерии, но и пробовал многое создать сам.
«Что другим, мне дается легко. Некоторое время я считал, что все настолько очевидно, что каждый должен это знать. Например, как работает электропроводка в доме, и выключатели, переменный ток, и постоянный ток, что такое амперы и вольты, как смешивалось топливо и окислитель, чтобы получился взрыв. Я думал, это все знают», — вспоминал Илон.
По словам Маска-старшего, сейчас в их семье все хорошо. Когда-то, около десяти лет назад, он поссорился с детьми из-за разных политических взглядов, касающихся противостояния демократов и республиканцев, но этот конфликт давно исчерпан.
«С тех пор, когда Байден стал президентом, они изменились полностью. И оба моих сына не только поддерживают Трампа, но и также они с ним встречаются практически каждый день», — добавил Эррол.

«Россия — нормальное место»: Эррол Маск — об Эпштейне, полете на Марс и стабильности в мире

Отдельное внимание в программе уделили теории о том, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн жив. Маск-старший назвал официальную версию его смерти в тюрьме «абсурдной и смехотворной». Он отметил, что лично не встречал финансиста, но предполагает, что с ним были знакомы его сыновья.
«Абсурдно считать, что он мертв. Это смехотворно. <…> По моему мнению, он жив и здоров», — сказал отец Илона.
В ходе передачи он также допустил существование инопланетной жизни. По его словам, количество звезд во Вселенной исчисляется триллионами, поэтому наверняка есть планеты, на которых возможна жизнь. Кроме того, 79-летний предприниматель выразил обеспокоенность новостями о загадочном исчезновении ученых и разработчиков NASA, которые специализируются на планетарной защите. Эррол признался, что это вызывает у него серьезную тревогу, поскольку мир вокруг становится все «более странным».
«Россия — это наиболее нормальное место в мире. А остальной мир, он в очень странном состоянии, в очень плохом состоянии прямо сейчас», — дополнил он.
Эррол Маск (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Говоря о технологиях будущего, отец Илона Маска поддержал идею сына о вживлении нейрочипов, отметив, что это поможет восстанавливать зрение, слух и двигательные функции у больных людей. При этом к планам колонизации Марса он отнесся более скептически, указав на сложности с возвращением на Землю из-за орбитальных особенностей. По его словам, обратный путь может занять в четыре раза больше времени, чем сам полет к Красной планете.

Лидия Пономарева

