Заявил, что Эпштейн жив, убил трех человек и обвинил экс-жену во лжи: зачем отец Илона Маска прилетел в Россию и кто его тайная спутница?
Новым гостем программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» стал Эррол Маск — отец одного из самых известных людей планеты, американского предпринимателя и инженера Илона Маска. Зачем он приехал в Россию, кого называет «своим другом» и почему уверен, что Джеффри Эпштейн жив, а его бывшая жена всех обманула? Разобраться в его заявлениях и отделить факты от слухов поможет «Радио 1».
Секретные переговоры, жизнь в глубинке и тайная спутница: зачем отец Илона Маска прилетел в РоссиюНекоторые предполагали, что Эррол Маск прибыл в Россию на секретные переговоры о нанотехнологиях, которые вот-вот изменят жизнь человечества. Другие уверяли: пока его гениальный сын Илон грезит о колонизации Марса, сам Эррол видит перспективу в русской глубинке и планирует переезд. А кто-то и вовсе убежден, что в Москву он приехал ради любви.
Однако сам Маск-старший развеял эти домыслы. Реальной целью визита, по его словам, стала помощь в переезде южноафриканских фермеров в российские регионы. По его словам, «белое» население страны за последние годы сильно сократилось — примерно до четырех процентов. Многие темнокожие нелегально переезжают в ЮАР, но сталкиваются с нехваткой средств для жизни и нападают на местных фермеров.
Сам Маск-старший 20 лет назад пережил налет банды из восьми человек, убил троих нападавших и чудом спасся с шестилетней дочерью. Эррол подчеркнул, что многие знакомые отговаривали его от поездки в Россию, опасаясь, что он вновь станет жертвой нападения. Причина заключалась в заявлениях западных СМИ о русской мафии.
«Довольно важно понимать, что вообще на Западе масс-медиа пытаются запугивать людей по поводу России, даже сегодня. Знаете, о том, что русские плохие. <…> И вот таким образом контролируют людей в Европе. Ну, я так думаю», — пояснил мужчина.В центре обсуждения также оказалась и тайная спутница Эррола — Светлана, которую заметили рядом с ним на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Женщина представилась организатором поездки и рассказала, что ее с Маском-старшим познакомил общий знакомый еще осенью в Суздале. Сам Эррол охарактеризовал ее как «своего друга», не вдаваясь в подробности их отношений.
«Мы с семьей, с моим супругом познакомились в Суздале с Эрролом. <…> Когда я узнала о приезде Эррола в Москву, я спросила: «Давай я покажу тебе Россию совершенно с другой стороны? Другие регионы, наших людей, нашу веру». Для того, чтобы он проникся частицей России», — поделилась Светлана.
«Дети ходили голодными»: Эррол Маск обвинил экс-жену во лжиОтдельной темой разговора стали обвинения бывшей жены Эррола, супермодели Мэй Маск, о том, что он «три раза в день называл ее скучной, глупой и уродливой», а также избивал, когда она «возражала».
«Только когда я развелась, я обнаружила, что у меня появились друзья отовсюду. И у меня было трое замечательных детей, которые приносили мне столько радости. Мне достаточно было посмотреть на них, и я говорила, какая же я счастливая. Я была замужем 9 лет. Затем я сбежала с детьми. Я еще 11 лет провела в бесконечных судебных тяжбах с моим бывшим мужем», — говорила Мэй в интервью.Однако в эфире российского телевидения отец Илона категорически отверг эти обвинения. Он назвал слова экс-супруги «полной фабрикацией» и «чепухой», а также описал поведение бывшей жены и ее отношение к детям после развода.
Сначала сыновья остались с Эрролом, а дочь — с Мэй, но спустя некоторое время супруга Маска связалась с ним и забрала детей к себе. Через несколько месяцев ему позвонили из школы и сообщили, что Илон и его брат Кимбал приходят на занятия голодными и в рваной одежде. Более того, домработница сообщила Эрролу, что Мэй оставила детей без присмотра и еды на целую неделю, а сама куда-то уехала с бойфрендом.
«Она мне звонила и говорила: «Пожалуйста, помогите нам, господин, я одна с детьми на целую неделю. У нас нет ни еды. Я кормлю их своей кашей, своей овсянкой, той, которую я ем. И ваши дети голодают. И у меня нет абсолютно средств для их существования», — пересказал Маск-старший слова женщины.Тогда он подал в суд, чтобы вернуть сыновей, но согласился оставить их с матерью после того, как она пообещала «больше так не поступать». Однако еще через некоторое время сыновья вернулись к отцу.
«Дать детям уверенность»: главный секрет воспитания от отца Илона МаскаЭррол Маск подробно рассказал о методах воспитания, которые помогли ему вырастить гения. По его словам, он с ранних лет приучал сыновей к самостоятельности и ответственности. Мужчина брал их в путешествия на самолете, яхте, в походы по Амазонке, полагался на них в различных ситуациях.
«Я много путешествовал с ними, когда они были маленькими, и как результат этого им пришлось научиться быть ответственными. Потому что иногда я не могу увидеть все, поэтому я полагаюсь на них. И с самых малых лет мне пришлось научить их быть довольно-таки уверенными в себе и надежными», — пояснил многодетный отец.Главный секрет, по мнению Эррола, — поддерживать ребенка в его начинаниях, хвалить за старания и даже за маленькие успехи. Сам Илон Маск в одном из интервью отмечал, что унаследовал от отца инженерный талант. По его словам, он не только читал книги и изучал чудеса инженерии, но и пробовал многое создать сам.
«Что другим, мне дается легко. Некоторое время я считал, что все настолько очевидно, что каждый должен это знать. Например, как работает электропроводка в доме, и выключатели, переменный ток, и постоянный ток, что такое амперы и вольты, как смешивалось топливо и окислитель, чтобы получился взрыв. Я думал, это все знают», — вспоминал Илон.По словам Маска-старшего, сейчас в их семье все хорошо. Когда-то, около десяти лет назад, он поссорился с детьми из-за разных политических взглядов, касающихся противостояния демократов и республиканцев, но этот конфликт давно исчерпан.
«С тех пор, когда Байден стал президентом, они изменились полностью. И оба моих сына не только поддерживают Трампа, но и также они с ним встречаются практически каждый день», — добавил Эррол.
«Россия — нормальное место»: Эррол Маск — об Эпштейне, полете на Марс и стабильности в миреОтдельное внимание в программе уделили теории о том, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн жив. Маск-старший назвал официальную версию его смерти в тюрьме «абсурдной и смехотворной». Он отметил, что лично не встречал финансиста, но предполагает, что с ним были знакомы его сыновья.
«Абсурдно считать, что он мертв. Это смехотворно. <…> По моему мнению, он жив и здоров», — сказал отец Илона.В ходе передачи он также допустил существование инопланетной жизни. По его словам, количество звезд во Вселенной исчисляется триллионами, поэтому наверняка есть планеты, на которых возможна жизнь. Кроме того, 79-летний предприниматель выразил обеспокоенность новостями о загадочном исчезновении ученых и разработчиков NASA, которые специализируются на планетарной защите. Эррол признался, что это вызывает у него серьезную тревогу, поскольку мир вокруг становится все «более странным».
«Россия — это наиболее нормальное место в мире. А остальной мир, он в очень странном состоянии, в очень плохом состоянии прямо сейчас», — дополнил он.Говоря о технологиях будущего, отец Илона Маска поддержал идею сына о вживлении нейрочипов, отметив, что это поможет восстанавливать зрение, слух и двигательные функции у больных людей. При этом к планам колонизации Марса он отнесся более скептически, указав на сложности с возвращением на Землю из-за орбитальных особенностей. По его словам, обратный путь может занять в четыре раза больше времени, чем сам полет к Красной планете.