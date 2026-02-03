Илон Маск объявил о начале второй гражданской войны в США

03 февраля 2026, 11:29

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в США могла начаться вторая гражданская война. Об этом он написал в социальной сети X.





Маск прокомментировал публикацию другого пользователя, который призвал признать начало «гражданской войны 2.0» на фоне протестов против деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).





«Похоже, что так и есть», — ответил Маск.