Достижения.рф

Илон Маск объявил о начале второй гражданской войны в США

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в США могла начаться вторая гражданская война. Об этом он написал в социальной сети X.



Маск прокомментировал публикацию другого пользователя, который призвал признать начало «гражданской войны 2.0» на фоне протестов против деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

«Похоже, что так и есть», — ответил Маск.
Ранее предприниматель прокомментировал публикацию файлов из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Маск потребовал арестовать хотя бы одного фигуранта скандального расследования.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0