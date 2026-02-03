Илон Маск объявил о начале второй гражданской войны в США
Американский предприниматель Илон Маск допустил, что в США могла начаться вторая гражданская война. Об этом он написал в социальной сети X.
Маск прокомментировал публикацию другого пользователя, который призвал признать начало «гражданской войны 2.0» на фоне протестов против деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
«Похоже, что так и есть», — ответил Маск.Ранее предприниматель прокомментировал публикацию файлов из дела финансиста Джеффри Эпштейна. Маск потребовал арестовать хотя бы одного фигуранта скандального расследования.