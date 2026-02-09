Илон Маск рассказал, когда земляне колонизируют Луну

09 февраля 2026, 03:51

Илон Маск: первый город на Луне появится в течение десяти лет

Фото: iStock/Nzoka John

Создание саморазвивающегося города на Луне стало для компании SpaceX приоритетной задачей. Об этом заявил её глава Илон Маск в соцсети X.