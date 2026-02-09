Илон Маск рассказал, когда земляне колонизируют Луну
Создание саморазвивающегося города на Луне стало для компании SpaceX приоритетной задачей. Об этом заявил её глава Илон Маск в соцсети X.
По оценке предпринимателя, построить город на земном спутнике реально менее чем за десять лет. Для аналогичной миссии на Марсе потребуется в два раза больше времени, поэтому приоритет сместили на Луну. Кроме того, экспедиции на Красную планету чаще, чем каждые 26 месяцев делать невозможно, что существенно осложнило бы задачу колонизации.
При этом Маск подчеркнул, что SpaceX не отказывается от марсианской программы. Компания планирует начать строительство города на планете примерно через пять-семь лет.
Согласно данным The Wall Street Journal, SpaceX намерена осуществить первую беспилотную посадку корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Программу реализуют в сотрудничестве с NASA.
Читайте также: