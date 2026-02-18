Илон Маск может стать чернокожим в новом сериале от Netflix

18 февраля 2026, 04:24

Илон Маск (Фото: РИА Новости / Tesla Motors)

Американский миллиардер Илон Маск выступил с необычным предложением к стриминговому сервису Netflix. Предприниматель захотел, чтобы о нем сняли сериал, где его сыграл бы чернокожий актер.





Инициатива появилась после того, как в социальной сети X пользователь опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке пародия на рекламный постер сериала про Маска от Netflix, где бизнесмен изображен чернокожим, в окружении инопланетян. Автор поста сопроводил публикацию комментарием о том, что сцена напоминает почти каждое шоу стримингового сервиса.



«Пожалуйста, сделайте это реальностью, это было бы круто», — отреагировал Маск в соцсети X.