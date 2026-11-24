24 ноября 2026, 11:41

Стилист Пелар: современная женская мода не требует жесткости и воинственности

Фото: iStock/AnnaZhuk

Жёсткий чёрный жакет с белой рубашкой больше не единственный способ транслировать экспертность. Как меняется представление о женской силе, почему психологам и коучам больше не нужна «броня» и как одежда помогает сократить дистанцию друг с другом?





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» отметила, что женский стиль меняется в зависимости от появления новых профессий и задач.





«Сегодня у нас появилось и развивается огромное количество профессий, связанных с коммуникацией, с поддержкой других людей. Это и психологи, и коучи, и наставники, и преподаватели, консультанты, различные медийные эксперты. И если раньше деловой костюм должен был в первую очередь транслировать твой статус, власть, авторитет, создавать определённую дистанцию между людьми, сегодня во многих профессиях задачи совершенно противоположны. Эту дистанцию, наоборот, необходимо сократить», — сказала она.

«Если психолог выступает на конференции, то подчёркнуто официальный костюм может несколько противоречить впечатлению, которое специалист хочет произвести на других людей. Ведь ему важно не только продемонстрировать свою экспертность, но и расположить к себе аудиторию, вызвать доверие. И здесь как раз прекрасно работают мягкие фактуры, матовые поверхности, трикотаж, более расслабленные жакеты, приглушённые оттенки, тёплая цветовая гамма», — объяснила стилист.

«Уровень элегантности мы не снижаем, но получаем совершенно другое впечатление от этого человека. То есть одежда здесь становится уже инструментом управления впечатлением. Сегодня меняется само представление о женской силе. Если вспомнить моду 80-х годов, когда женщины активно завоёвывали позиции в большом бизнесе, одежда во многом заимствовала элементы мужского гардероба за счет широких плеч, жёстких форм, подчёркнутой геометрии. Так женщины, в том числе через одежду, заявляли о своём праве быть наравне с мужчинами», — отметила Пелар.

«Мода — это отражение социальных процессов в первую очередь. И она гораздо глубже, чем просто перечень вещей, которые в этом сезоне модно или не модно носить», — резюмировала стилист.

