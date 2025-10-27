«Зажимают вседозволенность, а не свободу»: эксперт высказался о новой системе оценки ценностей

27 октября 2025, 11:07

Декан МГИК Кот: государство защищает ментальное и идеологическое состояния народа

Фото: медиасток.рф

В ближайшее время содержание российских сериалов и фильмов, претендующих на государственную поддержку, могут начать оценивать по новым критериям. Минкульт направил в Минцифры перечень рекомендаций, призванных измерить, как зрители воспринимают традиционные ценности в этом контенте.





О том, насколько возможна такая количественная оценка духовных понятий и что это значит для кинематографа, в беседе с «Радио 1» рассказал декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Он уверен, что существуют четкие ориентиры, которые нельзя переступать, особенно когда речь идет о государственном финансировании.

«Если мы говорим о традиционных ценностях, то проявление нетрадиционных мотивов не должно присутствовать. Это объективно», — заявил спикер.

«Мои студенты снимают учебные работы “Быть русским”, “Русская Голгофа”, “Антиаборт”. И дети все прекрасно знают, что в наших работах есть несколько “нельзя”. Нельзя материться, курить, пить алкоголь, не должна присутствовать никакая форма разврата. Это ключевые вещи».

«То, что там кто-то будет рассказывать насчет того, что зажимают свободу… дело не в свободе, а зажимают вседозволенность. Дети смотрят, люди смотрят, они должны быть защищены со стороны государства от влияния на их сознание разного рода нехороших проявлений», — подчеркнул Юрий Кот.