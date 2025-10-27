Депутат Иванов призвал не выкладывать в Сеть фото некрещённых детей

27 октября 2025, 10:41

Фото: Медиасток.рф

Молодым родителям не стоит выкладывать в Сеть фотографии своих некрещённых детей. Так считает зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.





По его мнению, родители, желающие продемонстрировать фотографии своих детей в интернете, должны в первую очередь думать, как не навредить душе ребёнка.





«Сегодня мы наблюдаем, как жизнь малыша с первых дней становится достоянием широкой аудитории в Сети. Однако, прежде чем сделать такое ответственное решение, родителям необходимо задуматься о духовной защите своего чада. Первым и самым важным шагом для православных христиан должно стать принятие ребёнком святого крещения», — сказал Иванов в разговоре с Life.ru.