Депутат Иванов призвал не выкладывать в Сеть фото некрещённых детей
Молодым родителям не стоит выкладывать в Сеть фотографии своих некрещённых детей. Так считает зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По его мнению, родители, желающие продемонстрировать фотографии своих детей в интернете, должны в первую очередь думать, как не навредить душе ребёнка.
«Сегодня мы наблюдаем, как жизнь малыша с первых дней становится достоянием широкой аудитории в Сети. Однако, прежде чем сделать такое ответственное решение, родителям необходимо задуматься о духовной защите своего чада. Первым и самым важным шагом для православных христиан должно стать принятие ребёнком святого крещения», — сказал Иванов в разговоре с Life.ru.
Он призвал родителей даже после крещения получить благословение у духовного наставника на публикацию фотографий ребёнка в интернете. По мнению депутата, батюшка может помочь сохранить внутренний мир ребенка и семейный покой.
Иванов подчеркнул, что цифровая гигиена и безопасность детей тесно связаны с верой и традиционными ценностями. А главной задачей родителей является выстраивание семьи на прочном духовном фундаменте для воспитания здорового и сильного поколения, заключил депутат.