В преддверии Дня Отца прошло профориентационное мероприятие «Мой папа — герой!»
В преддверии Дня Отца в Серпуховском центре профориентации и трудоустройства молодёжи прошла встреча «Мой папа — герой!».
Мероприятие, организованное Центром совместно с образовательными и молодёжными структурами при поддержке депутата Надежды Ерёминой по программам «Успех в единстве поколений» и «Моя карьера с ЕР», собрало около 50 учащихся из разных школ округа.
Цель встречи — показать подросткам профессии, связанные с мужеством и высокой ответственностью: военные, полицейские, пожарные. О своём опыте и о том, как совмещать службу и отцовство, рассказали отцы-специалисты, среди которых был участник специальной военной операции, пришедший на встречу вместе с супругой.
В тёплой, доверительной обстановке за чашкой чая школьники задавали вопросы, делились мыслями о значимости этих профессий и роли отца в семье и обществе.
В завершение активисты военно‑спортивного центра «Маргеловец» передали гуманитарную помощь участнику СВО, что стало символом поддержки и единства.
Директор Центра по профориентации Надежда Ерёмина отметила: она рада видеть столько заинтересованных ребят, пожелала им здоровья и успехов, напомнив, что каждый может стать опорой и примером для окружающих.
Такие встречи важны для формирования правильных ценностей и профессиональных ориентиров у молодого поколения.
