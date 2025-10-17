Зеленая комета Лемон приближается к Земле: Астроном рассказала, как ее увидеть

17 октября 2025, 17:46

Астроном Кравченко: 21 октября можно увидеть комету из VII века

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

В конце октября жители Московского региона получат уникальный шанс увидеть невооруженным глазом комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала мимо Земли в VII веке.





Старший научный сотрудник Физического института Российской академии наук, старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что комета носит несколько названий: сложное — C/2025 A6 — и более поэтичное — Лемон (Lemmon).





«Лемон, — в честь того, где она была открыта — в обсерватории Монте-Лемон. Отличительная черта этой кометы — ее зеленый хвост. Это не магия, а химия — диуглерод, который на земле не стабилен. Это две молекулы углерода», — уточнила Евгения Кравченко.

«Можно наблюдать в бинокль и фотографировать на телефон. Чтобы найти комету на небе, можно использовать звездные карты в приложениях для астрономов», — добавила она.

«Комета напоминает нам о динамичной природе Солнечной системы и дает каждому шанс прикоснуться к истории, длиною в полторы тысячи лет», — резюмировала Кравченко.