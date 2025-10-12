Ученые рассказали о крупном образовании на Солнце
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о появлении на Солнце необычно большого протуберанца. Об этом пишет телеграм-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).
По наблюдениям специалистов, в северо‑восточной части диска сформировалось образование внушительных размеров. Солнце пытается выбросить его по частям, но эти попытки пока не увенчались успехом.
Исследователи оценивают вероятность полного выброса протуберанца в ближайшие сутки примерно в 90%. При этом при эмиссии частиц они могут затронуть орбиту Меркурия, а если протуберанец задержится ещё на 3-4 дня, потенциальная угроза распространится и на Землю.
