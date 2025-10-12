Ученые рассказали о крупном образовании на Солнце

12 октября 2025, 11:18

ИКИ РАН: на Солнце появился огромный протуберанец

Фото: istockphoto/Lemon_tm

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о появлении на Солнце необычно большого протуберанца. Об этом пишет телеграм-канал Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).