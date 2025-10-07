В РАН предупредили о приближении к Земле облака солнечной плазмы
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о первых признаках приближения к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем 3 октября. Об этом ведомство предупредило в своем Telegram-канале.
По оценкам специалистов, это может привести к геомагнитным возмущениям и даже вызвать магнитную бурю в ближайшие сутки.
«Геомагнитных возмущений и бурь на данный момент нет: так как выброс медленный, то изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно без ударов, и магнитосфера пока успевает подстроиться», — говорится в сообщении учёных.
Однако в лаборатории отмечают заметное расширение аврорального овала — области, в которой возможны полярные сияния. Он сместился в сторону России, а индекс интенсивности сияний вырос с 2 до 5. Это уже позволяет наблюдать северное сияние в таких регионах, как Мурманск, Архангельск и Салехард.
Космонавта-рекордсмена Николая Бударина экстренно госпитализировали
По предварительным прогнозам, текущие возмущения могут продлиться более суток, и вероятность геомагнитной бури сохраняется. Тем не менее, событие разворачивается на фоне относительно спокойной солнечной активности, что даёт надежду на быстрое восстановление магнитного поля Земли.
Учёные продолжают наблюдения и призывают жителей северных широт следить за прогнозами — возможны редкие по красоте и силе полярные сияния.