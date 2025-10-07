В РАН предупредили о приближении к Земле облака солнечной плазмы

07 октября 2025, 17:54

Фото: iStock/murat4art

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о первых признаках приближения к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем 3 октября. Об этом ведомство предупредило в своем Telegram-канале.





По оценкам специалистов, это может привести к геомагнитным возмущениям и даже вызвать магнитную бурю в ближайшие сутки.





«Геомагнитных возмущений и бурь на данный момент нет: так как выброс медленный, то изменение параметров солнечного ветра происходит постепенно без ударов, и магнитосфера пока успевает подстроиться», — говорится в сообщении учёных.