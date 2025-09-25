Солнце просыпается: вторая мощная вспышка за сутки озарила звезду

25 сентября 2025, 01:37

Специалисты ИПГ зафиксировали вторую за сутки вспышку на солнце

Фото: iStock/SUNG YOON JO

На Солнце вечером 24 сентября произошла вторая за сутки значительная вспышка, которую зарегистрировали ученые Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова. Продолжительное событие класса М1.6 длилось 25 минут в активной области звезды.