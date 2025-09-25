Солнце просыпается: вторая мощная вспышка за сутки озарила звезду
На Солнце вечером 24 сентября произошла вторая за сутки значительная вспышка, которую зарегистрировали ученые Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова. Продолжительное событие класса М1.6 длилось 25 минут в активной области звезды.
Вспышка возникла в группе пятен 4224 в 22:13 по московскому времени. Ранее в среду, в 12:31, та же активная область произвела вспышку уровня М1.0, продолжавшуюся 47 минут. Оба события относятся к категории умеренно-сильных, но не представляющих прямой угрозы для Земли. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального государственного бюджетного учреждения.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в ближайшие 24 часа вспышечная активность сохранится на слабо повышенном уровне. При этом геомагнитная обстановка на нашей планете ожидается спокойной, а риски для работы техники и здоровья людей — минимальными.
Ученые NASA связывают учащение подобных явлений с естественным переходом Солнца в новый цикл повышенной активности. Фаза пробуждения светила, по их словам, будет сопровождаться ростом числа пятен и вспышек в течение следующих нескольких лет.
