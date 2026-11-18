18 ноября 2026, 12:31

Врач Лапа: прозрачный цвет соплей означает аллергическую реакцию

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Насморк — один из самых частых симптомов, с которым люди обращаются к врачу или пытаются справиться самостоятельно. Однако мало кто задумывается, что происходит в носовой полости в этот момент и почему «сопли» — это не просто неприятность, а важный защитный механизм организма. Говорят, что по цвету соплей можно определить само заболевание.





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» подтвердила: доля истины в этом есть, но ставить диагноз самостоятельно и, тем более, назначать лечение — опасно.





«Выделения из носа — это действительно важный диагностический признак, который может подсказать природу заболевания. Однако интерпретировать его должен только специалист», — сказала она.

«Если выделения приобрели зелёный оттенок, это с высокой вероятностью указывает на бактериальную природу воспаления. Врач в таком случае действует незамедлительно. Прозрачные, водянистые выделения, которые многие привыкли считать "обычным насморком", на самом деле часто сигнализируют об аллергической реакции. Для уточнения диагноза существует простой и быстрый анализ — риноцитограмма (мазок из носа), где сразу видно, какие клетки вызывают воспаление в иммунной системе на слизистой», — объяснила врач.

«Если к выделениям примешивается белый оттенок, это может указывать на грибковую сенсибилизацию (повышенную чувствительность к грибкам). Здесь также не обойтись без клинического осмотра и дополнительных тестов. Раньше врачей учили ставить диагноз без анализов, только по осмотру, и этот клинический опыт никуда не делся. Но сегодня никто не призывает пациентов "ковыряться" в своих выделениях самостоятельно. Нужно обязательно идти к врачу», — резюмировала собеседница.