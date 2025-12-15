«Зелёный, чёрный или красный?» Диетолог рассказала, какой чай самый полезный

15 декабря 2025, 12:44

Диетолог Павлюк: полезнее всего пить зеленый чай

Фото: iStock/wirot pathi

Традиционно 15 декабря считается Всемирным днем чая. Этот напиток является любимым у многих, однако как остановиться на одном сорте? И как выбрать подходящий для своего организма чай?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что большая часть исследований показывает преимущество зелёного чая.





«Здесь обычно идёт разделение, что можно и чёрный, и зелёный, но по количеству пользы: одна чашка чёрного чая в день стоит двух-трех чашек зелёного», — объяснила она.

«Также в зелёном чае меньше кофеина. Но все чаи имеют уникальный состав, по которому отличаются. У них разные минорные вещества. Не стоит забывать про гибискус, например, это красный чай. В белом и жёлтом тоже много полезного», — сказала Павлюк.

«Чаи полезны в том числе для сердечно-сосудистой системы. Они укрепляют здоровье и помогают его подольше сохранить», — резюмировала диетолог.