Диетолог назвала безопасное для здоровья число чашек кофе в день
Диетолог Дианова: умеренное потребление кофе не вредит здоровью
Кофе не опасен для сердца и желудка, если злоупотреблять напитком и не пить его натощак. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
В разговоре с URA.RU диетолог отметила, что регулярное употребление кофе может снижать риски развития сахарного диабета второго типа, ожирения, болезней сердца и сосудов и проблем со зрением. Однако важно соблюдать умеренность.
«Если вы физически не можете проснуться или у вас уже есть привязка ко вкусу и аромату, то первую чашку можно выпить утром. Но не стоит пить его натощак. Вторая чашка отлично впишется в полдник. А вот вечером лучше перейти на травяные чаи без кофеина, чтобы не нарушать сон», — предупредила Дианова.
По ее словам, в день стоит пить не более двух чашек кофе. При таком количестве кофе риск развития сахарного диабета и заболеваний сердца не повышается, уточнила эксперт.
Тем временем врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил в беседе с RT, что боль в груди может быть как сердечной, так и психосоматической. Последняя появляется от тревоги, не вызывает изменений на ЭКГ, а проходит при переключении внимания или отдыхе.
«Когда боль действительно связана с сердцем, она настолько выражена, что человек начинает метаться. Боль в таком случае усиливается при ходьбе, не зависит от положения тела, сопровождается выраженной потливостью и ощущением беспомощности, а изменения уже видны на ЭКГ», — пояснил врач.
В этом случае речь может идти об инфаркте миокарда. При сочетании таких симптомов Кондрахин призвал немедленно вызвать скорую помощь.