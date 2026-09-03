Диетолог назвала безопасное для здоровья число чашек кофе в день

03 сентября 2026, 17:48

Диетолог Дианова: умеренное потребление кофе не вредит здоровью

Фото: iStock/IgorSokolov

Кофе не опасен для сердца и желудка, если злоупотреблять напитком и не пить его натощак. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.





В разговоре с URA.RU диетолог отметила, что регулярное употребление кофе может снижать риски развития сахарного диабета второго типа, ожирения, болезней сердца и сосудов и проблем со зрением. Однако важно соблюдать умеренность.





«Если вы физически не можете проснуться или у вас уже есть привязка ко вкусу и аромату, то первую чашку можно выпить утром. Но не стоит пить его натощак. Вторая чашка отлично впишется в полдник. А вот вечером лучше перейти на травяные чаи без кофеина, чтобы не нарушать сон», — предупредила Дианова.

«Когда боль действительно связана с сердцем, она настолько выражена, что человек начинает метаться. Боль в таком случае усиливается при ходьбе, не зависит от положения тела, сопровождается выраженной потливостью и ощущением беспомощности, а изменения уже видны на ЭКГ», — пояснил врач.