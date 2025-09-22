«Профилактика онкологии и диабета»: россиянам рассказали о пользе винограда

22 сентября 2025, 12:24

Диетолог Соломатина: виноград продлевает жизнь

Фото: iStock/Luca Piccini Basile

Виноград способен предотвращать возникновение сахарного диабета, болезней легких и сердечно-сосудистой системы, а также онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По её словам, в винограде содержатся вещества, способные продлевать жизнь.





«В кожице красного винограда содержится ресвератрол — это фитоалексин с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он вызывает экспрессию гена, который продлевает жизнь. Помимо этого, у винограда есть кардиопротективное действие, он предотвращает развитие онкологических заболеваний и сахарного диабета», — пояснила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

«И речь вовсе не о злоупотреблении алкоголем. Достаточно регулярно выпивать больше 40 г этанола для мужчин и 20 г для женщин, чтобы повысить риск заболевания», — пояснила Панина.