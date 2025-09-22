«Профилактика онкологии и диабета»: россиянам рассказали о пользе винограда
Диетолог Соломатина: виноград продлевает жизнь
Виноград способен предотвращать возникновение сахарного диабета, болезней легких и сердечно-сосудистой системы, а также онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По её словам, в винограде содержатся вещества, способные продлевать жизнь.
«В кожице красного винограда содержится ресвератрол — это фитоалексин с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он вызывает экспрессию гена, который продлевает жизнь. Помимо этого, у винограда есть кардиопротективное действие, он предотвращает развитие онкологических заболеваний и сахарного диабета», — пояснила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач отметила, что здоровому человеку можно съедать 100-150 граммов винограда ежедневно. При этом людям с сахарным диабетом, лишним весом и проблемами ЖКТ лучше полностью исключить употребление этих ягод.
Соломатина добавила, что виноград стоит употреблять в непереработанном виде и не злоупотреблять вином, поскольку в этом случае возрастает риск заболеваний печени.
Тем временем врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Наталья Панина рассказала «Газете.Ru», что регулярное употребление алкоголя является одним из главных факторов риска развития ожирения печени (жирового гепатоза).
«И речь вовсе не о злоупотреблении алкоголем. Достаточно регулярно выпивать больше 40 г этанола для мужчин и 20 г для женщин, чтобы повысить риск заболевания», — пояснила Панина.
Она добавила, что опасность для печени представляют фастфуд и полуфабрикаты, избыток фруктозы и простых углеводов.
Панина посоветовала включать в рацион достаточное количество овощей и салатов, которые помогают нормализовать жировой и углеводный обмен.