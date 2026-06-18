«Зелёный щит или иск в суд»: Россиян предупредили, как живая изгородь может разрушить дружбу с соседями

18 июня 2026, 19:13

Юрист Воробьев: живую изгородь на даче нельзя приравнять к забору

Фото: iStock/Oleksandr Zinchenko

Мечта о красивой зелёной стене вокруг участка в июне кажется идеальным способом укрыться от чужих взглядов. Однако загородная идиллия легко оборачивается судебными тяжбами: тень от разросшихся кустов может перекрыть урожай соседа, а корни — разрушить его теплицу. В отличие от глухих заборов из профнастила, живые изгороди юридически остаются «серой зоной».





Юрист по земельному праву Кирилл Воробьёв в беседе с «Радио 1» назвал главный юридический нюанс: живую изгородь нельзя приравнять к забору. Если строительные нормы для ограждений прописаны четко, то к растениям они неприменимы.





«Прямо регламента какого-то о том, как должны эти изгороди выглядеть, какая у них должна быть высота, нигде нет. Поэтому нужно отталкиваться от общих принципов. Высота вашей "стены" может быть и два, и три метра, пока это не начинает мешать соседям. Но как только возникают неудобства, в дело вступают базовые принципы добрососедства», — сказал он.

Незаконное затенение: если ваша густая изгородь перекрывает солнце на участке соседа или в его доме, это прямое нарушение его прав на инсоляцию (освещенность).

если ваша густая изгородь перекрывает солнце на участке соседа или в его доме, это прямое нарушение его прав на инсоляцию (освещенность). Вторжение на чужую территорию: ветви, корни и побеги вьющихся растений не должны переступать межу. Это касается не только эстетики, но и ресурсов почвы. Корни крупных деревьев могут «высасывать» влагу, из-за чего у соседа гибнут посадки в теплице.

«Живая изгородь не считается забором, это растение. На неё этот регламент не распространяется. Но если она очень высокая и создает тень, сосед может подать в суд с требованием обрубить её или сделать прозрачной. Самое сложное в таких спорах — доказать свою правоту в суде. Здесь не работают субъективные оценки вроде "мне кажется темно". Потребуется дорогостоящая экспертиза, и исход дела часто зависит не от справедливости, а от юридической техники», — уточнил юрист.