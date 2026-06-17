Юрист Жорин напомнил об ориентире по работе вне графика при ненормированном дне
Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин заявил, что сотрудника с ненормированным рабочим днем можно привлекать к работе за пределами графика эпизодически, а ориентиром Роструда считают не более трех раз в неделю. При этом такой предел не закреплен в законе. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист уточнил, что условие о ненормированном рабочем дне нужно прописать в договоре, а перечень должностей — в коллективном. Трудовой кодекс не содержит точного лимита по числу таких случаев или их продолжительности. По словам юриста, поздние звонки и работа вечером допустимы только как разовые ситуации. Если сотрудник задерживается регулярно, например почти каждый день или большую часть недели в течение долгого времени, такой режим уже не отвечает признаку эпизодичности.
В этом случае привлечение к работе могут признать сверхурочной работой. Для нее закон устанавливает отдельные основания, ограничения, порядок учета и повышенную оплату. Жорин добавил, что за ненормированный рабочий день сотруднику положен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней. Такая компенсация покрывает лишь отдельные эпизодические задержки и не дает работодателю права делать переработки постоянной частью графика.
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