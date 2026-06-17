Юрист Жорин напомнил об ориентире по работе вне графика при ненормированном дне

17 июня 2026, 07:42

Юрист Жорин: на работу сверхурочно можно привлекать не более трех раз в неделю

Фото: iStock/catalis

Глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин заявил, что сотрудника с ненормированным рабочим днем можно привлекать к работе за пределами графика эпизодически, а ориентиром Роструда считают не более трех раз в неделю. При этом такой предел не закреплен в законе. Об этом пишет РИА Новости.