Юрист ответил, о чем говорит домашний арест Шурыгиной

16 июня 2026, 18:19

Юрист Тихонов: Домашний арест Шурыгиной не указывает на ее виновность

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

В отношении блогера Дианы Шурыгиной, обвиняемой в незаконном распространении порнографических материалов, могут вынести приговор вплоть до шести лет лишения свободы. Об этом заявил юрист Евгений Тихонов.