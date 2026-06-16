Юрист ответил, о чем говорит домашний арест Шурыгиной
В отношении блогера Дианы Шурыгиной, обвиняемой в незаконном распространении порнографических материалов, могут вынести приговор вплоть до шести лет лишения свободы. Об этом заявил юрист Евгений Тихонов.
В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что окончательный вердикт суда не обязательно будет обвинительным — не исключается и оправдательный приговор. Тихонов разъяснил, что суд может назначить более мягкое наказание, не соответствующее верхней границе санкций. Итоговое решение вынесут после полного изучения всех обстоятельств дела.
Юрист также обратил внимание, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не говорит о доказанной виновности Шурыгиной. Ранее суд принял решение отправить блогера под домашний арест до 19 июля.
Перед этим о ситуации с Дианой высказывался обвиненный ею в изнасиловании Сергей Семенов. Мужчина сейчас получает юридическое образование.
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