Юрист рассказал, какие доходы делятся при разводе
Зарплата, премии, доходы от бизнеса, дивиденды, купоны, деньги от продажи активов, приобретенных в браке, обычно рассматриваются как общие и подлежат разделу. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Суд учитывает происхождение средств, период их поступления и связь с семейным бюджетом. Хрулев пояснил, что если деньги заработаны в браке и размещены на вкладе, накопительном счете, брокерском счете или вложены в ценные бумаги с использованием общих доходов, они считаются общим имуществом, даже если доступ к счету имел только один из супругов.
Он также подчеркнул, что финансовые споры при разводе редко решаются простым делением пополам. Важно определить, когда и откуда появились деньги, были ли они получены до брака, по наследству, в качестве подарка, от продажи личного имущества или в результате общего труда семьи.
Хрулев предупредил, что одной из самых серьезных ошибок в таких делах является поспешное снятие денег перед разводом или их перевод родственникам для «хранения». Такие действия редко остаются незамеченными судом. Если обнаруживается, что общие средства были выведены без согласия второго супруга и не использовались на нужды семьи, их стоимость может быть учтена при разделе имущества.
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