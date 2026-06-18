Юрист рассказал, какие доходы делятся при разводе

18 июня 2026, 17:34

Юрист Хрулев: зарплата и премии при разводе рассматриваются как общий доход

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Зарплата, премии, доходы от бизнеса, дивиденды, купоны, деньги от продажи активов, приобретенных в браке, обычно рассматриваются как общие и подлежат разделу. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.