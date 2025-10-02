«Жалкое подобие»: Автоэксперт объяснил, к чему приведет закон о локализации такси

02 октября 2025, 11:57

Автоэксперт Попков: отрасль такси потеряет до 200 тыс. после закона о локализации

Фото: iStock/Chalabala

С 1 марта 2026 года российскую отрасль такси ждет серьезная встряска. Вступят в силу новые требования по локализации, которые, по мнению экспертов, могут оставить без работы сотни тысяч водителей и спровоцировать резкий рост цен на услуги. Главный вызов — водители на личных автомобилях, чьи машины в основном не соответствуют новым нормам. Таксопарки рискуют потерять тысячи авто при выходе из лизинга.





Председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема — даже не потенциальная нехватка машин, а катастрофическое отсутствие на рынке автомобилей, достойных такси. Нынешний российский автопром не предлагает решений, отвечающих базовым требованиям к комфорту, безопасности и надежности.





«Мы все привыкли ездить комфортно, безопасно, но у нас такой автомобиль не выпускается. К сожалению, у нас жалкое подобие китайского дешевого автопрома», — поделился он.

«Сделайте нормальный автомобиль для такси, чтобы он был надежный, ремонтопригодный», — призвал Попков.

«Здесь нужна политическая воля, должен быть приказ сверху — создать автомобиль такси доступный, большой, безопасный, надёжный», — заявил председатель профсоюза.