«Жалкое подобие»: Автоэксперт объяснил, к чему приведет закон о локализации такси
С 1 марта 2026 года российскую отрасль такси ждет серьезная встряска. Вступят в силу новые требования по локализации, которые, по мнению экспертов, могут оставить без работы сотни тысяч водителей и спровоцировать резкий рост цен на услуги. Главный вызов — водители на личных автомобилях, чьи машины в основном не соответствуют новым нормам. Таксопарки рискуют потерять тысячи авто при выходе из лизинга.
Председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема — даже не потенциальная нехватка машин, а катастрофическое отсутствие на рынке автомобилей, достойных такси. Нынешний российский автопром не предлагает решений, отвечающих базовым требованиям к комфорту, безопасности и надежности.
«Мы все привыкли ездить комфортно, безопасно, но у нас такой автомобиль не выпускается. К сожалению, у нас жалкое подобие китайского дешевого автопрома», — поделился он.
Эксперт подчеркнул, что такси нужен не просто любой автомобиль, а специально разработанный для круглосуточной работы, просторный и с большим ресурсом.
«Сделайте нормальный автомобиль для такси, чтобы он был надежный, ремонтопригодный», — призвал Попков.
На вопрос, почему автопроизводители не спешат заполнять освобождающуюся нишу, собеседник дал жесткий ответ, сославшись на системные проблемы.
«Здесь нужна политическая воля, должен быть приказ сверху — создать автомобиль такси доступный, большой, безопасный, надёжный», — заявил председатель профсоюза.
Он подчеркнул, что отрасль рискует потерять до 200 тысяч водителей, и вместе с дефицитом машин это неминуемо приведет к лавинообразному росту цен для пассажиров.