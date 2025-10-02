В Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, выбежал к полицейской машине
В Якутии сотрудники полиции задержали вахтового работника из Новосибирска. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
33-летний сибиряк приехал со знакомым в город Алдан, где они распивали спиртное. Позже мужчина нашёл на парковке автомобиль с незакрытыми дверями. Он завёл машину, соединив провода, и поехал кататься с приятелем.
В районе села Якокит водитель уснул за рулём, и автомобиль съехал в кювет. Мужчинам пришлось пешком добираться до работы через лес. По пути они встретили медведя. Испугавшись, они побежали обратно к машине, которая уже начала дымить. Угонщики выбежали на дорогу, где в этот момент проезжал патрульный автомобиль полиции.
По факту угона возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Подозреваемый возместил потерпевшему материальный ущерб и извинился.
