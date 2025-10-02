В Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, выбежал к полицейской машине

02 октября 2025, 11:10

В Якутии пьяный загул завершился кюветом, медведем и уголовным делом

Фото: Istock/troutnut

В Якутии сотрудники полиции задержали вахтового работника из Новосибирска. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.