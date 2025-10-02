Камера сняла момент нападения пассажира с ножом на московского таксиста

02 октября 2025, 10:54

В Москве таксист столкнулся с вооружённым нападением пассажира

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Москве пассажир такси во время поездки достал нож и принудил водителя передать ему автомобиль. Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись происшествия.





Камера в салоне такси зафиксировала диалог, в ходе которого пассажир потребовал у шофёра автомобиль. Мужчина достал нож и принудил водителя передать ему машину, после чего сел за руль и уехал.

«С машины выходи. Тормози, вот так вот делаешь, и выходишь с машины. Всё, выходи», — угрожающе сказал злоумышленник таксисту.

