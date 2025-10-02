Достижения.рф

Камера сняла момент нападения пассажира с ножом на московского таксиста

В Москве таксист столкнулся с вооружённым нападением пассажира
Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Москве пассажир такси во время поездки достал нож и принудил водителя передать ему автомобиль. Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись происшествия.



Камера в салоне такси зафиксировала диалог, в ходе которого пассажир потребовал у шофёра автомобиль. Мужчина достал нож и принудил водителя передать ему машину, после чего сел за руль и уехал.

«С машины выходи. Тормози, вот так вот делаешь, и выходишь с машины. Всё, выходи», — угрожающе сказал злоумышленник таксисту.
Правоохранительные органы оперативно задержали угонщика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, суд отправил обвиняемого под стражу.

Ольга Щелокова

