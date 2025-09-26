Россиян предупредили об опасности несвоевременной смены автомобильной резины

26 сентября 2025, 18:27

Автоэксперт Погуляев: поздняя смена шин повышает риски ДТП

Фото: iStock/ViktorCap

Запоздалый переход на зимнюю резину может привести к серьёзным последствиям. Об этом предупредил собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев.





Он пояснил, что при езде на летних шинах в зимнее время автомобиль не может нормально тронуться с места, также появляются критические проблемы с управлением и торможением, что неизбежно приведёт к ДТП.





«Если водитель немного затянул с «переобувкой», то сценарий будет тот же, что описан выше. Если за бортом холод и на дороге наледь, а автомобиль на летней резине, то лучше отказаться от поездок вообще. Перемещайтесь по городу на общественном транспорте, такси или каршеринге. Так гораздо безопаснее для людей, да и машина будет целее», — посоветовал Погуляев в беседе с «Известиями».

«Важно проверить все системы, поскольку поломка в холодное время года особенно неприятна. Особое внимание следует уделить состоянию зимней резины: замена обязательна при износе протектора до недопустимых значений. Его высота должна составлять не меньше четырех миллиметров», — уточнил специалист.