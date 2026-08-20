«Жалуйтесь на всё»: Эндокринолог назвала «красные флаги», сигнализирующие о болезнях эндокринной системы у детей
Эндокринолог Гридасова: рост и плохая память у ребенка требуют обследования
Слабость, проблемы с ЖКТ, выпадение волос и даже частые переломы — всё это может быть не просто усталостью или авитаминозом, а сигналом эндокринной системы. На что родителям стоит обращать внимание и когда пора вести ребенка к врачу?
Заведующая детской поликлиникой №2 Щёлковской больницы Екатерина Гридасова в беседе с «Радио 1» заявила, что в эндокринологии нет «стандартных» жалоб. К врачу приходят с самыми разными симптомами, и задача специалиста — собрать их в единый пазл.
«Когда приходите к врачу, жалуйтесь на все, а специалист это все распределит. Нарушение ритма сердца, проблемы с ЖКТ, часто болеющие дети, нестабильность настроения, выпадение волос, вес, рост — это всё можно отнести к эндокринологии», — отметила она.
По словам врача, если школьник ниже сверстников или, наоборот, начал слишком стремительно расти — это повод для визита. Однако полагаться только на визуальное сравнение опасно. Первый скрининг должны проводить педиатры на плановых приемах, измеряя рост и вес и сверяя их с центильными таблицами.
«В среднем мы считаем, что в год прибавка в росте должна составлять от четырех до шести сантиметров. Если маму беспокоит, что ребенок не растет, или, наоборот, все низкие, а он начал быстро расти, появились стрии, головные боли, изменения настроения — здесь надо обратиться к детскому эндокринологу», — подчеркнула Гридасова.
Она добавила, что «красными флагами» для обращения служат резкий набор веса, постоянная слабость, плохая память, нарушения сна и даже частые переломы.
«Тщательно собранный анамнез — это уже половина верного диагноза», — резюмировала собеседница.