«Жалуйтесь на всё»: Эндокринолог назвала «красные флаги», сигнализирующие о болезнях эндокринной системы у детей

20 августа 2026, 12:33

Эндокринолог Гридасова: рост и плохая память у ребенка требуют обследования

Фото: iStock/Halfpoint

Слабость, проблемы с ЖКТ, выпадение волос и даже частые переломы — всё это может быть не просто усталостью или авитаминозом, а сигналом эндокринной системы. На что родителям стоит обращать внимание и когда пора вести ребенка к врачу?





Заведующая детской поликлиникой №2 Щёлковской больницы Екатерина Гридасова в беседе с «Радио 1» заявила, что в эндокринологии нет «стандартных» жалоб. К врачу приходят с самыми разными симптомами, и задача специалиста — собрать их в единый пазл.





«Когда приходите к врачу, жалуйтесь на все, а специалист это все распределит. Нарушение ритма сердца, проблемы с ЖКТ, часто болеющие дети, нестабильность настроения, выпадение волос, вес, рост — это всё можно отнести к эндокринологии», — отметила она.

«В среднем мы считаем, что в год прибавка в росте должна составлять от четырех до шести сантиметров. Если маму беспокоит, что ребенок не растет, или, наоборот, все низкие, а он начал быстро расти, появились стрии, головные боли, изменения настроения — здесь надо обратиться к детскому эндокринологу», — подчеркнула Гридасова.

«Тщательно собранный анамнез — это уже половина верного диагноза», — резюмировала собеседница.