14 июля 2026, 16:04

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Летом высокая температура способна испортить даже короткую прогулку. В душном городе быстро появляется слабость, кружится голова, хочется спрятаться в тени и выпить ледяной воды. Особенно тяжело детям, пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто живет с болезнями сердца, сосудов или дыхательной системы. Перегрев часто начинается незаметно, поэтому важно заранее продумать одежду, питьевой режим и маршрут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему организму тяжело в зной Планируйте прогулки до полудня и после заката Выбирайте свободную одежду из дышащих тканей Пейте воду регулярно, а не после сильной жажды Стоит ли пить горячий чай в жару Острая еда помогает не всем Сократите соленое, жирное и избыток белка Кофе и энергетики лучше ограничить Охлаждайте точки пульса правильно Дышите медленнее и делайте паузы Холодный душ приносит облегчение Когда нужна срочная помощь

Почему организму тяжело в зной

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Планируйте прогулки до полудня и после заката

Фото: iStock/chanakon laorob

Выбирайте свободную одежду из дышащих тканей

Пейте воду регулярно, а не после сильной жажды

Фото: iStock/yanik88

Стоит ли пить горячий чай в жару

Острая еда помогает не всем

Сократите соленое, жирное и избыток белка

Фото: iStock/Максим Крысанов

Кофе и энергетики лучше ограничить

Охлаждайте точки пульса правильно

Дышите медленнее и делайте паузы

Фото: iStock/Igor Barilo

Холодный душ приносит облегчение

Когда нужна срочная помощь